Americké výnosy, evropský průmysl a jaderná energetika: Léto přináší nové investiční šance

Letošní rok se na akciích opravdu nenudíme, v lednu s cenami zacloumal nástup čínského DeepSeeku, pak nástup amerických cel, jež trhy solidně rozhodily, a následná pauza pro tarify do začátku července. Do toho proběhlo vyhrocení konfliktu s Íránem, sledování makročísel USA, užili jsme si rozhodování centrálních bank o sazbách i doslova brutální oslabení amerického dolaru, podivili jsme se nad pohyby výnosu amerických státních dluhopisů a k tomu proběhla v zásadě pěkná výsledková sezona. Změnil se také pohled na Evropu, najednou se řada investorů rozhodla, že „pustí chlup“ i tady, ještě před rokem to bylo přitom nepředstavitelné. A co teď, lehce za půlí roku, když se americké akcie vrátily k maximům a daly zapomenout na pokles ze začátku dubna?

Nezapomínejme, že jsme investoři, a tak k tomu všemu musíme přistupovat. Období volatility a výprodejů je pro nás příležitostí si portfolio doplnit o akcie, kterým věříme – ano, časování je to nejtěžší, ale musíme se o to pokusit, když se tím s kolegy v J&T živíme. Takže co nyní?

Z pohledu akciového hráče se podle mě otevírá příležitost na amerických desetiletých státních bondech – považuji za lákavé „jít long“ na výnosu 4,30 procenta na to všechno si celkem levně koupit dolar za méně než 21 korun.

Akcie je potřeba mít rozdělené, ale jen v S&P 500 není všechno zlato, co se třpytí – vybrané americké „techy“ si v portfoliu nechám – konkrétně Metu, Google či Nvidii. Také kybernetická bezpečnost je sektor, který v následujících letech poroste, i zde je co vybírat, nebo si můžete koupit ETF na celý sektor (BUG).

Osobně se mi líbí i energetika, převážně se zaměřením na jádro, proto nadále v J&T držíme těžaře uranu, máme také expozici přímo na uran a k tomu jsme si doplnili portfolio o Energy Fuels.

V Evropě bychom neměli přehlížet zatracovaný německý průmysl, který může dostat boost z více směrů – potenciální dotace ceny elektřiny německou vládou, schválený balíček na rozjezd zbrojního průmyslu, a třeba i zájem investorů, kteří dříve EU jen tak přehlíželi, jak jsem zmínil na začátku.

V Praze už moc nenakupujeme

Pokles sazeb nakopne i realitní firmy, především se zaměřením na rezidenční sektor. S kolegy bedlivě sledujeme i akcie ve Velké Británii, kde jsou příznivě naceněné některé tituly, jsme nadále aktivní také v Řecku, naopak nám začíná připadat drahá Praha – snad kromě ČEZ – ten držíme dál. Nic jiného už bych si nyní v Praze nekoupil, ceny dorovnaly valuace v posledních dvou letech.

Ale slabší americký dolar je příznivou zprávou pro rozvíjející se trhy – takže Latinská Amerika, ale i některé asijské trhy by z toho měly profitovat. To vše se snažíme v portfoliu namixovat. Naopak slabý dolar je to, co netěší evropské exportéry, tak pozor na to.

Ano, čeká nás teď těžké období – Donald Trump opět sype z rukávu novou výši celních sazeb na vybrané země, ale ty důležité protistrany obchodu už domluvil – Čína, Velká Británie, Vietnam – a věřím, že i Evropa je na dobré cestě. To trhy zklidní, Američanům trochu zdraží spotřebu, ale o to se postará i americký dolar a Fed půjde konečně se sazbami dál dolů – a to ještě o prázdninách.

Prostě platí, že vše špatné je ve finále pro něco dobré – podívejte se třeba na volatilitu s tarify, na pohyby na dolaru – to vše vytváří příležitosti. Takže o prázdninách se nudit nebudeme, je třeba dávat pozor, jaká budou chodit čísla z americké ekonomiky i od jednotlivých firem a jak dopadnou jednání o clech. Každopádně jsme připraveni dále kupovat, ale diverzifikovaně v regionech.