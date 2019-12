Končí podpora Windows 7. V Česku se věc týká nemalého podílu počítačů | E15.cz

Je bezpečnost opravdu to prvotní, o co se IT technici společností i běžní uživatelé zajímají?

Ne vždy, ze zkušeností vím, že hlavním motivem jsou požadavky managementu, oddělení a uživatelů, které se váží k hlavní činnosti organizace. Ať už jde o potřebu efektivní spolupráce, sdílení dat nebo podporu mobility uživatelů. Diskuse o bezpečnosti a ochraně dat přichází až v další fázi a mnohdy bohužel trochu brzdí rychlost inovací.

Může i v oblasti bezpečnosti Microsoft nabídnout řešení?

Přestože nás stále ještě hodně zákazníků vnímá spíše jako výrobce Windows a Office, Microsoft dnes patří mezi přední poskytovatele řešení pro kybernetickou bezpečnost. Zákazníkům poskytujeme řešení, která kombinují bezpečnostní technologie dodávané jako součást produktů a služby poskytované v cloudu včetně využití umělé inteligence.

V čem může být vaše řešení v oblasti kyberbezpečnosti přínosné pro domácí použití?

Windows Defender je důležitou součástí zabezpečení počítačů s operačním systémem Windows. Ihned po zakoupení nového počítače nebo po instalaci Windows 10 mohou uživatelé využívat zabezpečení antivirovým programem. To vše bez nutnosti cokoliv dalšího instalovat či speciálně nastavovat.

Pomůže i velkým společnostem se stovkami počítačů?

Nutností je mít počítače a antivirové programy aktualizované. Firemní uživatelé mohou zařízení centrálně spravovat. Propojením Windows Defenderu s cloudovou službou Microsoft Defender ATP získají organizace řešení, které je nejen prevencí, ale pracovníkům zodpovědným za bezpečnost pomáhá detekovat, vyšetřovat a chránit prostředí firemní sítě před sofistikovanými útoky. V některých případech je možné nechat reakci rovnou na systému samotném, což výrazně zkrátí čas potřebný na nápravu a sníží potenciální škody způsobené takovým útokem.

Svět ale „nejede“ jen na Windows a Office…

Máte pravdu, proto je Microsoft Defender ATP určený i pro ostatní operační systémy jako Mac OS X, Linux a Android. Velkou část poskytovaných řešení tvoří cloudové služby, které s sebou nesou výzvy v oblasti bezpečnosti. Vezměme si jako příklad uživatele a jeho přihlášení. Zabezpečení identity a zajištění jednotného přihlášení do všech služeb lokálně i v cloudu je z mého pohledu základem celé bezpečnostní strategie.

Pojďme do hloubky. Ve velkých firmách se zřejmě setkáváte s různými standardy zabezpečení vlastních systémů. Co se stane, když vám IT technik řekne, že vás jako dodavatele do určité oblasti tzv. nemůže pustit?

Je nám jasné, že každá organizace má své standardy a provozuje určitá bezpečnostní řešení, proto nabízíme takové technologie, které je mohou vhodně doplnit. Naši experti intenzivně analyzují stávající i nové hrozby a vydávají zákazníkům doporučení, například na změny nastavení. Prostředí dnešního IT ostatně velmi často ovlivňují i samotní uživatelé. Například tím, jak používají služby, na které jsou zvyklí z domova – DropBox, Úschovna nebo OneDrive.

Dokážete si poradit i s takovými službami a tomu IT technikovi pomoci?

Mezi našimi bezpečnostními technologiemi jsou i takové, které umí identifikovat on-line služby, které uživatelé ve firmě využívají, a následně řídit to, kam uživatelé firemní data uloží. Nemůže se potom stát, že firemní dokumenty bude možné najít třeba na uloz.to. Mimochodem, zkusit si vyhledat několik klíčových slov svázaných s určitou firmou na uloz.to je zajímavým testem dodržování firemních pravidel.

K tomu tedy patří navíc téma sdílení dat. Jak náročné je je zabezpečit, ale tak, aby na ně externí uživatelé s povolením viděli?

Krátká odpověď je, že to jde jednoduše. Microsoft Teams nebo OneDrive pro firmy umožňují jednoduše spolupracovat s externími uživateli, tzv. jim nasdílet soubor nebo celou složku. Současně je možné nasadit technologie, které organizaci zajistí, že daný dokument bude moci otevřít právě jen oprávněný uživatel. A v případě opravdu klíčových informací je možné definovat, že dokument prostě nikdo jiný než zaměstnanec neotevře.

Čtrnáctého ledna 2020 skončí technická podpora Windows 7. Mají se jejich uživatelé něčeho obávat?

Ano, ten den skončí desetiletý cyklus životní podpory pro Windows 7. Na samotném fungování systému se nic nezmění, ale z pohledu uživatelů jde především o to, že již nebudou dostávat pravidelné bezpečnostní aktualizace. A tím se samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost, že se jejich počítač stane terčem pro některý ze škodlivých softwarů.

Co má být logickým krokem? Jak Windows 7 nahradit?

Všem uživatelům, jak domácím, tak těm v organizacích, doporučujeme přejít na nejnovější systém Windows 10. Pro domácí uživatele je přechod ve většině případů spojen s nákupem nového zařízení. Pro organizace jde většinou o projekt spojený s celofiremním nasazením.

Víte, kolika zařízení v Česku se tento lednový krok týká?

Přesná čísla nemám, ale např. StatCounter (služba, která sleduje provoz na internetu – pozn.) v říjnu 2019 indikoval podíl Windows 7 ve výši 28 procent ze všech zařízení s operačním systémem Windows v České republice.

Rozumíte jako společnost tomu, že mezi prvními otázkami bude, jak je to s bezpečností a kolik to bude stát?

Přechod na Windows 10 je rozhodně cesta ke zvýšení bezpečnosti a náklady spojené s tímto přechodem jsou individuální a záleží na konkrétní situaci uživatele nebo organizace.

A ještě jedna návaznost. Už se objevily informace, že také banky či jiné instituce připraví kampaň s upozorněním na konec podpory Windows 7. Co za tím vidět? Mohou se banky obávat průniků do svých systémů přes počítač třetí osoby bez podpory?

Nemyslím, že by se banky bály, že přes počítače jejich klientů mohou být napadeny jejich systémy. Jejich aktivity vnímám jako příspěvek k výchově uživatelů, kteří dnes přes internet ovládají přístroje v domácnosti, objednávají zboží, platí nebo ovládají svůj bankovní účet. A právě ovládání bankovního účtu z počítače, který není pravidelně aktualizovaný a s dobrým antivirem, je prostě riziko.

Stále více se práce přesouvá na mobilní zařízení, ať telefony, tablety, či notebooky. Jde je zabezpečit stejně kvalitně jako pevná zařízení ve firmách či domácnostech?

Zabezpečení mobilních zařízení nelze podcenit. Stejně jako jsou organizace již dlouho zvyklé spravovat počítače, je dnes potřeba spravovat centrálně i mobilní zařízení.

Dá se vyčíslit, kolik český Microsoft investuje do zabezpečení a podpory tuzemských zařízení?

Celosvětově investujeme do oblasti bezpečnosti, ochrany dat a řízení rizik více než miliardu dolarů ročně. O tom, jaká částka připadá konkrétně na zařízení v České republice, nemám bližší informace.