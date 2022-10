Na jih od Prahy dostupné bydlení téměř nenajdete. Jednou z posledních lokalit je Babice Dařbož v srdci přírodní rezervace | E15.cz

Bydlení v lokalitách na jih od Prahy je nejvíce oblíbené rodinami s dětmi. Rodiče chtějí dětem dopřát více prostoru, zdravější prostředí v přírodě a tím i šťastnější dětství. Právě krásná příroda je velkou výhodou lokalit nacházejících se mezi Českým Brodem, Říčany, Černošicemi a Berounem. Bydlení v tomto prostoru je však již beznadějně rozebrané nebo tak drahé, že se to běžnému člověku nevyplatí.

Autor: Getberg Real Estate s.r.o.

Několik míst, kde lze za rozumnou cenu pořídit plnohodnotné bydlení však stále ještě je, a jedním z nich je Dařbož u Kamenice. „Jedná se o místo v přírodní lokalitě Hornopožárský les, která se rozprostírá nad pravým břehem řeky Sázavy. Jedná se o rozlehlou lesní oblast s přírodním parkem a také o vyhledávaný turistický cíl s řadou zajímavých míst,“ říká Kamil Dunaj, ředitel Business developmentu společnosti Getberg.

Není divu, že toto místo si oblíbil také arcivévoda Ferdinand d´Este a na základě jeho požadavků byla uprostřed lesa postavena myslivna a Lovecký zámeček nesoucí název Horní Požáry. Arcivévoda tu také nechal vybudovat celou řadu vycházkových tras, které vedou nejzajímavějšími místy této oblasti. Nejvýše položeným místem Hornopožárského lesa je vrchol Grybla (514 m.n.m.). Prochází tudy také značené cyklistické trasy – jak lokální, tak i dálkové.

Autor: Getberg Real Estate s.r.o.

Doprava do Prahy je odtud možná automobilem, dále autobusem přímo z obce či vlakem z několika blízkých lokalit, které jsou dostupné do 15 minut. Navíc se nabízí pro příměstské obyvatele stále populárnější forma dopravy P+R na několika místech na jihu Prahy. Navíc, až se v roce 2023 lidé do projektu nastěhují, pak již za 3-4 roky vznikne nové metro Depo Písnice dostupné za 15-20 minut. Lokalita je tak velice výhodná například pro lidi pracující přímo v jižních částech metropole jako je Pankrác nebo Chodov.

Zájemcům o bydlení v přírodě kousek na jih od hlavního města se nyní v Dařboži u Kamenice nabízí zbrusu nové rezidenční bydlení Forest Views. Jedná se o 117 řadových domků od 3+kk do 5+kk, jejichž ceny za dům se zahradou začínají na 3+kk za 8,5 mil Kč, což znamená splněný sen pro mnohé, kteří v Praze na vlastní bydlení nedosáhli. Téměř třetina je již prodaná.

„Ve Forest Views vzniká celkem 117 řadových domů v několika variantách dispozic a 47 bytů. Nejdostupnější dispozice domu 3+kk je pak v Česku zcela nový produkt na trhu a přibližuje nás západnímu stylu bydlení oblíbenému zejména ve Velké Británii. Navíc dokážeme nabídnout bydlení za skvělou cenu – za 8,5 milionu kvalitní rodinný dům v dispozici 3+kk s výhledem do přírody. Projekt je staven s ohledem na ekologii a energetickou úspornost, jelikož již ve standardu je tepelné čerpadlo, které ušetří náklady na topení,“ říká Kamil Dunaj, ředitel Business developmentu společnosti Getberg.

Autor: Getberg Real Estate s.r.o.

V lokalitě vzniká také nová občanská vybavenost, která zde chybí. Vzniká zde skvělé místo pro život s centrálním náměstím, dětským hřištěm, obchody, kavárnou a sdílenými službami. Navíc s přírodou všude kolem a s důrazem na budování komunity žijící společenskými událostmi, pravidelnými farmářskými trhy a sousedským setkáváním.

„Forest Views je také navržen s ohledem na bezpečnost v ulicích. Všechny ulice s domy budou slepé, čímž se sníží dopravní hustota obytných zón a na silnicích budou zpomalovací retardéry. Navíc pěší cesty do lesa povedou z velkých zahrad za domem, takže cestou do přírody obyvatelé vůbec nemusí přejít silnici nebo například tahat kolo přes celý dům,“ dodává Kamil Dunaj z Getbergu.

Projekty Getbergu vznikají v lokalitách s potenciálem, s dobrou dopravní dostupností, v rozumné dojezdové vzdálenosti, často blízko přírody. Pro každou lokalitu Getberg navrhuje domy, které se tam nejlépe hodí. Aby si nemovitosti udržely hodnotu co nejdéle a také co nejvyšší, Getberg vždy staví v kontextu celých čtvrtí, ve kterých musí být infrastruktura a služby. Pracuje s prostorem kolem domů, aby se v nich dobře žilo.

Více na www.forestviews.cz