Na trzích investují stále mladší lidé, říká Michael Kopta z XTB | E15.cz

Už skoro rok a půl trvá koronavirová pandemie. Jak ovlivnila chování investorů?

Obchodování i investování s XTB probíhalo již před pandemií několik let z velké části online, takže v tomto směru nás situace nijak zvlášť nepřekvapila. Trhy za tu zmiňovanou dobu začaly být pro obchodníky zajímavější kvůli vysoké volatilitě, která s pandemií přišla. Stalo se tak napříč všemi instrumenty. V případě některých akcií byly výkyvy velmi výrazné, o čemž svědčí I fakt, že hlavní akciové indexy poklesly o desítky procent. Dále můžeme například zmínit bezprecedentní pokles ropy až do záporných hodnot, což si ještě nedávno neuměl nikdo představit. Objevily se tedy příležitosti, do kterých mnoho začínajících i profesionálních investorů vstoupilo s větší intenzitou. Obchodování i vzdělávání v oboru ovlivnil pochopitelně i fakt, že lidi byli kvůli lockdownům více doma a na home office. Jendoduše na to měli více času a prostoru.

Co se týče naší nabídky, největší zájem byl o růstové akcie, například o ty, které jsou zaměřené na elektrifikaci, tedy americká Tesla Elona Muska, čínské NIO apod. Nadstandardně se dařilo také technologickým společnostem, které si svou sílu stále drží a reportovaly extrémně pozitivní výsledky hospodaření i v prvním kvartálu letošního roku.

Na jaké trhy se investoři především orientují?

V současnosti určitě na americké akciové trhy. Výkonnost evropských akcií, potažmo indexů, je oproti americkým dlouhodobě slabá. Evropa zaostává hlavně v oblasti technologií, které v současnosti hýbou světem, zaostává v tomto směru i za Čínou a některými dalšími zeměmi Asie.

Přestože je to v rozporu s odbornou rétorikou, mezi lidmi převažuje názor, že trhy nejsou racionální. Za hroudou emocí, které investoři či tradeři často do svých rozhodnutí promítají, však snadno najdeme i racionalitu. Právě enormní zájem o americké společnosti je příkladem logického a zcela racionálního přístupu k trhům.

Jak to ovlivnilo konkrétní výsledky XTB za minulý a tento rok?

V roce 2020 dosáhlo XTB nejvyššího provozního zisku v historii firmy, bylo to 178,3 milionu euro, což byl meziroční nárůst o 233 procent. Čistý zisk představoval 89,9 milionu EUR, tedy 597 procentní nárůst. Rekordně vzrostla také klientská základna. Globálně máme přes 317 000 klientů a nabízíme více než 5000 instrumentů, které se dají obchodovat. Prudký růst pokračoval i v prvním čtvrtletí letošního roku, v roce 2021 proto očekáváme opět velmi dobré výsledky.

Myslíte si, že covidová zkušenost povede i k tomu, že individuální online obchodování a investování zcela převáží?

Jsem přesvědčen o tom, že už pomalu převážilo. Vidíme to na nových cílových skupinách investorů, jejichž věk jde výrazně dolů. Předtím to byli spíše movitější klienti středního a vyššího věku. Dnes hojně obchodují i lidé, kterým je 30 – 25 let nebo i méně. My přitom také cílíme na mladšího, zapáleného retailového klienta, který bude obchodovat a investovat ještě desítky let a klidně i s menšími částkami. K tomu, abychom byli v našem byznysu úspěšní, nepotřebujeme mít v klientské základně milionáře. Souvisí to také s tím, že mladší generace nemá tolik negativních zkušeností s investováním, jejich důvěra není nabourána krizí z roku 2008 nebo ještě divočejším obdobím kupónové privatizace. I proto jsou v tomto ohledu mnohem odvážnější a nebojí se vstupovat na trh.

Vedle zmíněné důvěry a odvahy mladých lidí bych vyzdvihl také jejich finanční gramotnost. Uznávám, že i někteří mladí lidé mají raději způsob investování, při kterém jim portfolio spravuje banka či finanční poradce. Každopádně celé řadě z nich již došlo, že v dnešní době nepotřebují nikomu dávat nějaká procenta za správu portfolia, do kterého pořádně ani nevidí a netuší, co nebo proč se s ním děje, ale že si portfolio mohou spravovat sami a zdarma. Důvodem je také dostupnost. Díky moderním technologiím funguje investování či obchodování zcela online a kdokoliv může spravovat své pozice z počítače nebo svého smartphonu. Evidujeme ohromný zájem o mobilní aplikaci XTB a správa pozic z mobilních zařízení začíná převažovat nad počítači. Obecně si troufnu říci, že samostatná správa investic online je flexibilnější, rychlejší a jednodušší. Samozřejmě se s tím pojí i rizika a nevýhody, z mého pohledu však nepřevyšují výhody.

Dlouhodobě ve světě vidíme také příliv velkého množství peněz z aktivně řízených fondů do ETF, které nabízíme i my. Pandemie tento trend ještě urychlila a lidé si uvědomují, že aktivně řízené fondy už se stávají spíše přežitkem.

Co když si ale někdo neumí poradit sám? Může přes vás obchodovat?

Nemůžeme dávat přímé investiční doporučení, ale máme celé oddělení, kde mohou naši klienti cokoli konzultovat. Každý klient dostane svého account managera, který je jakýmsi průvodcem obchodováním s XTB. Preferujeme online kontakt, ale jako jeden z mála retailových brokerů v Česku a na Slovensku nabízíme v určitém rozsahu i osobní konzultace, jelikož máme fyzickou pobočku v Praze i v Bratislavě. U nás se nikdy nedovoláte nějakému robotovi, nebo někomu do zahraničí, jak se to objevuje u jiných brokerů, kteří působí i na českém a slovenském trhu. U nás je podpora i celá komunikace kompletně v mateřském jazyce klientů.

XTB se kvůli svému způsobu obchodování hodně zaměřuje i na vzdělávání klientů. Jaký je zájem o webináře či konference?

Velký, protože naši klienti jsou na ně zvyklí a jsou zvyklí sledovat informace online. Loni jsme bořili rekordy účasti v rámci našich největších online akcí. Jelikož jsme v podstatě jediní ze všech brokerů působících v Česku a na Slovensku, kteří tyto větší události pořádají, tato činnost a publicita s ní spojená nám přináší zájem veřejnosti. Měli jsme na akcích i exkluzivní hosty z investičního a finančního prostředí, kteří vždy přilákají hodně lidí. Samozřejmě, že ani nejlepší online akce nenahradí čistě osobní kontakt, který může vzniknout při konferenci za účasti stovek lidí. Je něco jiného potřást si s někým osobně rukou, než když ho vidíte jen přes počítač. Ale online svět je svět přítomnosti i budoucnosti, takže si na to musíme všichni zvykat. To ale neznamená, že do budoucna plánujeme úplně vyřadit prezenční akce.

Kdo školí či radí na konferencích?

Jednak lidi z našich interních týmů, dále přední odborníci z finančního a investičního světa. Na naše akce se může přihlásit jakýkoli zájemce zdarma, nemusí to být náš klient. A pozorujeme, že právě po různých konferencích se nám hlásí z řad těch, kteří je přímo sledují, noví klienti.

Jsou čeští klienti a investoři v něčem specifičtí?

V minulosti se často říkalo, že čeští investoři jsou konzervativní. Při online obchodování to ale tolik nepozorujeme. Myslím, že to souvisí i s postupnou změnou struktury klientů. Přicházejí mladší, finančně gramotnější a vzdělaní lidé, kteří mluví cizími jazyky a dokáží si sami získat spoustu hodnotných informací z internetu. Pozice české a slovenské pobočky XTB je i proto v rámci celé naší skupiny silná. Loni jsme zavedli jako jediný broker v Česku na akcie trvale nulové transakční poplatky, takže v mnoha směrech jsme progresivní a o konzervativismu se už nedá hovořit ani u našich investorů.

Máte rovněž Akademii XTB. Co přesně dělá?

Je to naše škola tradingu a investování rozdělená podle úrovně zkušeností. Pokud někdo nemá žádné zkušenosti a je začátečník, může online na našem webu absolvovat zadarmo lekce, které jsou přizpůsobené na míru jeho zkušenostem. Pak může své nové znalosti z akademie využít přímo na reálném účtu s vlastním kapitálem nebo na cvičném demo účtu s virtuálním kapitálem - vytvoření i vedení obou účtů je zdarma.

A jak funguje vaše mobilní aplikace?

Především je naše a sami ji vyvíjíme. To platí pro mobilní aplikaci i pro desktopovou či webovou verzi naší platformy. Výhodou je tedy flexibilita, se kterou jsme schopni reagovat na požadavky a potřeby klientů. Dálšími přednostmi jsou uživatelská přívětivost a snadné ovládání, rychlost exekuce pokynů, analytické nástroje pro technickou i fundamentální analýzu a značná responzivita. Aplikace je kompletně v češtině a slovenštině a lze nastavit i jiné jazyky. Přímo v mobilní aplikaci má každý klient možnost vkladu i výběru finančních prostředků několika způsoby. V mobilní aplikaci XTB lze i spravovat pozice a pracovat s risk managementem, tedy nastavovat úrovně stop lossů, profitů apod.

Na 26. května připravujete velké online Analytické fórum 2021. Co bude jeho obsahem?

Poprvé budeme tuto akci pořádat odpoledne a bude kratší. Bude to moderovaná diskuse zaměřená na makroekonomický výhled, predikce pro hlavní ekonomiky a instrumenty, na to, co může čekat akcie ve světě i v Česku, rozebereme českou korunu a její posilování i další důležité věci. Promluví Jaroslav Brychta z XTB, hlavní ekonom Platební instituce Roger Dominik Stroukal, dále David Marek z Deloitte či Pavel Peterka z Roklenu. I pro lidi, kteří neinvestují, to bude velmi zajímavé, protože dopady ekonomického vývoje ovlivňují každého z nás. Každý se může na Analytické fórum přihlásit zdarma vyplněním jednoduchého formuláře na našem webu.

Za sebou už máme první velkou podobnou událost tohoto roku – Online trading konferenci 2021, která proběhla v březnu. A opět se nám na ní podařilo překonat interní rekord v počtu přihlášených i živě sledujících. I na ostatních pobočkách XTB sledujeme zvýšený zájem o podobné konference, ale v Česku a na Slovensku je to extrém. Západní země, o kterých by si člověk řekl, že budou v tomto hodně před námi, se od nás učí, jak to dělat.

XTB se spojila v rámci marketingových aktivit se slavným fotbalovým trenérem José Mourinhem. Jak to na veřejnost zafungovalo?

Výborně. Je to hlavní ambasador XTB na dva roky. Myslím si, že jistá spojitost mezi světem fotbalového trenéra a investováním a obchodováním skutečně existuje, třeba ve smyslu psychologie. Ale hlavně Mourinho je trenér, o kterém se neustále hovoří a píše. To vidíme i v posledních týdnech a měsících. Bylo to šťastné spojení.