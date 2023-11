Nejen LNG stanice mají Wienerbergeru zajistit energetickou bezpečnost | e15.cz

Jak dlouho jste zvažovali, že se pustíte do budování vlastních LNG stanic?

Zvažovali jsme několik variant, jak budeme čelit situaci, která vyvstala s energiemi a kolem války na Ukrajině. Kromě zásobníků LNG jsme diskutovali také o LPG či bioplynu. Po dlouhých jednáních i s naší centrálou v Rakousku jsme vybrali LNG stanice.

Jaký plyn a od koho do nich budete nakupovat?

Prostřednictvím naší mateřské společnosti můžeme nakupovat zkapalněný plyn z různých míst v rámci Evropy od Terstu v Itálii přes Španělsko až po Nizozemsko. Víme, že nepokryjeme kompletní spotřebu toho, co potřebujeme v rámci výroby v České republice, ale pro zajištění strategických závodů, které máme, a strategického portfolia výrobků, které dodáváme na český trh, jsme zvolili tři lokality v tuzemsku, kde LNG zásobníky budou.

Zajistí objem 336 000 metrů krychlových zemního plynu v odpovídajícím skupenství v sedmi stanicích vaši „plynovou bezpečnost“?

Bavíme-li se o plynové bezpečnosti, tedy zajištění plynu pro všechny naše výrobní závody, tak tu terminály nepokryjí. Proto jsme pro takové zajištění vybrali provozy, kde vyrábíme stěžejní produkty. Prostřednictvím těchto tří výrobních závodů, kde jsme nainstalovali a instalujeme LNG zásobníky, jsme schopni vyrobit takový sortiment, který je pro český stavební trh potřebný.

Plánujete montáže fotovoltaických elektráren?

Ano. Také u elektráren spolupracujeme se společností ČEZ a vybrali jsme tři lokality, kde je připravujeme – Stod, Novosedly a Jezernice. S distribucí už máme domluveno, že je možné plné připojení těchto elektráren.

Zvažujete připojit i další vaše provozy?

Ve zbylých výrobních závodech provádíme audit a zjišťujeme, nakolik bude možné připojit i další nové fotovoltaické elektrárny. Apelujeme také v rámci Svazu podnikatelů ve stavebnictví nebo Hospodářské komory na vládu tak, aby zajistila větší kapacitu distribuční sítě. Je to něco, co budeme jako Česká republika stejně nutně potřebovat, zvlášť při zapojení většího objemu fotovoltaických elektráren anebo obnovitelných zdrojů energie vůbec.

Společnost Wienerberger vstoupila do Aliance pro bezemisní budoucnost. Co děláte pro snížení uhlíkové stopy?

Oceňuji, že naše společnost, a to nejenom v České republice, ale celý koncern, má jasnou strategii pro dekarbonizaci a podporu zelených projektů. My máme v rámci republiky jasně stanovené priority a cíle pro jednotlivá časová období. Například do roku 2023 chceme snížit uhlíkovou stopu o 15 procent v našich výrobních závodech a musím říct, že jsme na velmi dobré trajektorii. A ten cíl určitě splníme.

Je vůbec možné někdy dosáhnout ve vašich provozech bezemisního podnikání? Čím?

Není a nebude to jednoduché. To, co můžeme dělat krátkodobě, jsme už udělali v minulých letech, kdy jsme upustili od vytápění našich pecí uhlím a mazutem a přešli jsme na plyn. Tím došlo k výrazné mu, až padesátiprocentnímu snížení uhlíkové stopy. Nyní se však dostáváme do fáze, kdy plyn jako médium na pálení našich výrobků nelze tak jednoduše nahradit, protože zatím chybí technologie, kterou bychom mohli instalovat do našich provozů. Proto se bavíme o meziobdobí, kdy chceme využít možností měnit receptury našich surovin pro pálení cihel a tašek a hodláme využívat odpadní teplo, které vzniká při pálení. A to i pomocí tepelných čerpadel pro sušení našich výrobků.