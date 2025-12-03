Trhy v USA mají za sebou silnou výsledkovou sezonu s příslibem dalšího dobrého vývoje
- 83 procent firem v indexu S&P 500 překonalo očekávání v zisku.
- Kombinovaný zisk S&P 500 vzrostl meziročně o více než 13 procent.
- Růst zisků táhne širší okruh firem, dvouciferné tempo se čeká i v dalších letech.
Další výsledková sezona v USA je téměř u konce a nastal čas udělat krátký souhrn. Kvartální výsledky reportovala už většina společností a data zbývá zveřejnit jen posledním několika firmám z indexu S&P 500.
Prozatím 83 procent z nich překonalo očekávání analytiků v zisku a 78 procent v tržbách a už se nedá očekávat, že by došlo k výraznějším změnám. V tomto ohledu byl nejúspěšnější sektor informačních technologií, kde firmy překonaly očekávání analytiků v zisku i tržbách ve více než 90 procentech případů.
Dařilo se i zdravotnímu sektoru, kde odhady zisku překonalo také přes devět desetin společností, v tržbách pak 85 procent. Na opačné straně byl sektor komunikačních služeb, kde odhady v zisku překonaly pouze necelé dvě třetiny firem a pod 60 procent společností reportovalo překonání odhadů na úrovni tržeb.
Čtyři kvartály dvouciferného růstu
Důležitý je ale růst zisků. Kombinovaný zisk indexu S&P 500 v reportovaném kvartále dosud meziročně rostl přes 13 procent, zatímco odhad před začátkem výsledkové sezóny byl pod osm procent. Jednalo se tedy už o čtvrtý kvartál v řadě, kdy zisk akcií v S&P 500 rostl dvouciferně. Obdobná situace nastala i v případě růstu tržeb, který v reportovaném kvartálu překonal osm procent, přičemž na konci kvartálu byly odhady o více než dva procentní body níže.
Není překvapením, že ze sektorů nejvíce rostly informační technologie, kterým zisk meziročně rostl přes 28 procent; nicméně přes pětinu rostl zisk i ve finančním sektoru a sektorech utilit a materiálů. Mírně meziročně klesaly zisky firem z energetického sektoru a největším zklamáním byl sektor komunikačních služeb, kterému zisk meziročně klesal o vyšší jednotky procent.
Magnificent 7 už tolik nevyčnívá
Růst zisků již tradičně táhly velké technologické firmy z Magnificent 7, nicméně rozdíl oproti zbytku indexu S&P 500 byl o poznání menší než v předchozích kvartálech. Zisky akcií z Magnificent 7 rostly meziročně o více než 18 procent, zisky zbylých firem o přibližně 12 procent. To se dá jistě vnímat pozitivně v tom smyslu, že ziskovost indexu netáhnou pouze technologičtí giganti, ale podílí se na ní i širší okruh společností.
Dobrou zprávou pro americký akciový trh je to, že dvouciferné růsty zisků se pro index S&P 500 očekávají i v následujících letech. S&P 500 v tomto roce přidal přes 15 procent, nicméně ocenění prostřednictvím P/E je na obdobných úrovních jako začátkem roku. To tedy znamená, že právě růst zisků je to, co v tomto roce táhne americké akcie výše, nikoliv výraznější expanze multiplu. Pokud nedojde k podstatnější kontrakci ocenění, může dvouciferný růst zisků přinášet na amerických akciích zajímavý výnos i v následujících letech.