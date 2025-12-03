Předplatné

LIVESTREAM: Čtyři roky s Babišem

Předseda ANO Andrej Babiš.

Zdroj: Michaela Szkanderová e15

Vojtěch Kristen - info.cz
  • V Česku v posledních týdnech vzniká nová vláda a čekají nás zajímavé příští čtyři roky. 
  • Čeká nás prosperita, nebo se vydáme slovenskou cestou?
  • Na tyto a další otázky bude odpovídat „mikulášský“ stream podcastu Česká jízda od INFO.CZ.

Hosté:
Petr Nečas – bývalý český premiér, který nabídne pohled člověka, jenž reálně řídil vládu a zná limity českého státu zevnitř.

Helena Horská – renomovaná ekonomka, specialistka na inflaci, měnovou politiku a rozpočtovou udržitelnost.

Petr Musil – ekonom a člen Národní rozpočtové rady, který se dlouhodobě věnuje veřejným financím a udržitelnosti státního rozpočtu.

Pavel Žáček – poslanec ODS, bývalý šéf sněmovního bezpečnostního výboru.

Ladislav Mrklas – politolog specializovaný na českou politiku, volební strategie a fungování státních institucí.

Lenka Zlámalová – hlavní komentátorka CNC, odbornice na ekonomiku, veřejné finance a evropskou politiku.

Martin Schmarcz – politický stratég, komentátor a bývalý šéf komunikace vlády.

Vojtěch Kristen – expert na média, byznys a politickou komunikaci. V INFO.CZ patří mezi klíčové autory, kteří rozkrývají dynamiku českého veřejného prostoru.

Česko čekají zajímavé čtyři roky. Vláda Andreje Babiše se sice už formuje, co však ve skutečnosti přinese, zřejmé není. Šéf hnutí ANO slibuje, že uskuteční potřebné reformy a zlepší ekonomickou situaci země, odcházející vláda však varuje před bezuzdným utrácením a nastoupením na slovenskou cestu. 

Streamem budou provázet Vojtěch Kristen s Martinem Schmarczem, kteří si do třech tematických bloků pozvali exkluzivní hosty. V ekonomické části, která přijde na přetřes jako první, se můžete těšit například na ekonomickou expertku Lenku Zlámalovou, která rozebere, zda za Babiše zůstane domácnostem v peněženkách více peněz. Pozvání přijal i člen Národní rozpočtové rady Petr Musil, který se zase zaměří na to, co čeká naše veřejné finance – a zda budou politiku nastupující vlády splácet ještě naše děti. 

V následném politickém bloku se můžete těšit na zástupce nastupující vlády v rozhovoru s Vojtěchem Kristenem a Martinem Schmarczem. Celý stream pak uzavře diskuse osobností tuzemského politického a společenského života nad strategickými výzvami pro nastupující vládu, kam přijal pozvání například bývalý premiér Petr Nečas.

