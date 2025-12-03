Twisto míří opět na východ a po Rumunsku vstupuje na nový trh
- Český fintech pod tureckým vlastníkem dál expanduje ve střední a východní Evropě.
- Nově přidává Bulharsko, kde firma navazuje na model ověřený v Rumunsku.
- Twisto nabízí odložené platby, rozložení nákupů do splátek i platební karty.
Fintech Twisto po roce pod tureckou skupinou Param pokračuje v regionálním růstu a vstoupil na bulharský trh. Firma zde, podobně jako v Rumunsku, spolupracuje s online tržištěm eMAG a nabízí zde platbu do 30 dnů a rozložení nákupu do čtyř splátek. První transakce v rámci projektu proběhly v polovině listopadu.
Bulharsko firma zvolila jako další trh poté, co partnerství s eMAG Romania přineslo objem transakcí srovnatelný se součtem České republiky a Polska. „Rumunsko potvrdilo, že kombinace silných lokálních partnerství a hlubokého porozumění tržní dynamice a chování spotřebitelů funguje,“ komentuje vývoj šéfka Twista Nemika Menevse.
Podle ní je v Bulharsku rostoucí poptávka po digitálních platbách a prostor pro flexibilní financování nákupů. „Načasování je správné: vidíme silnou dynamiku online nakupování a zároveň jasnou mezeru v nabídce odpovědných BNPL („kup teď, zaplať později“) služeb,“ doplňuje.
Twisto chce rozšířit portfolio
Twisto zároveň prezentuje expanzi jako součást dlouhodobé strategie. Firma se loni po letech ztrát přiblížila poprvé ziskovosti a nový vlastník postupně měnil procesy i vedení společnosti. „Expanze na evropské trhy byla naším klíčovým cílem. eMAG je díky své pověsti důvěryhodného regionálního hráče ideálním partnerem,“ uvedla dříve Menevse.
Další krok má vést mimo spotřebitelský segment. Společnost chce vedle „kup teď, zaplať později“ služeb rozšířit nabídku i směrem k finančním službám pro malé a střední podniky. „Naší ambicí je vybudovat důvěryhodnou, vedoucí pozici v oblasti BNPL a embedded finančních služeb napříč střední a východní Evropou,“ říká šéfka firmy.
Twisto tak pokračuje v transformaci od českého poskytovatele odložených plateb k regionálnímu fintech hráči. „Za tři roky bychom chtěli být lídrem v oboru v regionu střední a východní Evropy. Je to velká výzva, ale je to výzva, kterou jsme si před pár lety dobrovolně zvolili,“ zdůraznila Menevse v rozhovoru pro e15.cz.
