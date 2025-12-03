Eurizace Česka se zadrhla. Koruna znovu ovládla úvěrový trh, odráží to rozmach země
- Spontánní eurizace financování českých firem se zastavila.
- V posledním roce došlo dokonce k výraznému obratu ve prospěch české koruny.
- Koruna zažívá boom, její váha ve firemním financování je nejvyšší za téměř dva a půl roku.
Spontánní eurizace Česka se zadrhla a v posledních měsících dokonce zařadila zpátečku. Alespoň pokud jde o měnu, ve které si tuzemské firmy půjčují peníze na svůj provoz a investice. Ačkoli v minulých letech na úvěrové scéně totálně vítězilo euro, v posledním roce je situace opačná a boom zažívá koruna. Z hlediska úroků jde o paradox, srovnání nákladnosti obou měn totiž opět začíná nahrávat euru. Podle ekonomů nicméně řada jiných důvodů vzít si euroúvěr alespoň prozatím pominula.
Půjčovali si a půjčují obří částky, ze kterých by běžné firmě zatočila hlava. Developerský kolos CPI miliardáře Radovana Vítka. Firma v minulosti ochutnala prakticky všechny hlavní měny světa, krom rozhodujícího balíku půjček v eurech se financovala i v dolaru, švýcarském franku či japonském jenu.
Koruna je opět sexy
Nově ale přichází zpátky na chuť domácí měně. „V letech 2021 až 2023 byl rozdíl mezi korunovými a eurovými sazbami mimořádně výrazný a eurové financování nabízelo o několik procentních bodů nižší úroky. V tomto období tak bylo jednoznačně výhodnější využívat úvěry v eurech,“ uvádí mluvčí CPI Jakub Velen.
V poslední době se podle něho tento rozdíl výrazně zúžil. „Vrací to korunové financování mezi konkurenceschopné možnosti, které například rádi využíváme pro financování projektů rezidenčního developmentu,“ dodává Velen, ovšem s tím, že na úrovni celé skupiny CPI nadále upřednostňuje eurové financování.
„Odpovídá to našemu mezinárodnímu působení i složení portfolia,“ dodává Velen. Větší oblibu koruny u firem potvrzují i statistiky České národní banky. Podle dat totiž firmy nabírají výrazně více úvěrů v korunách a podíl těch eurových v ekonomice klesá.
