Počítač pro byznys není jen hardware | E15.cz

Zvykáme si na práci na dálku, ve velkém vybavujeme své domácí kanceláře a počítače se tak v posledních měsících staly vysoce žádaným zbožím. Z pohledu firem pak velké množství nových zařízení samozřejmě klade zvýšené nároky na správce IT. Ale být to tak nemusí. S hardwarem v podobě počítače si dnes můžeme nakoupit i celou řadu velmi potřebných služeb.

Už při samotném výběru počítače je potřeba přemýšlet nad tím, zda do firmy pořizuji jen hardware, nebo chci za své peníze i služby, které správu a užívání počítačů výrazně usnadní a zefektivní. Počítač pro byznys totiž není jen hardware.

Zeptáme-li se lidí, proč vlastní bankovní účet, odpověď je jasná. Protože je to jednodušší. Nebudou přece osobně doručovat každou platbu. Nechají to na bance, které za to zaplatí. V případě IT se této logice ale z nějakého důvodu většina lidí vyhýbá. Firmy zaměstnávají drahé IT specialisty a pak je nechávají instalovat PC, namísto toho, aby se věnovali IT podpoře byznysu.

Prvním krokem, který je při investici do počítačů nutné udělat, je podívat se na PC jako na výrobní prostředek. Jako na soustruh nebo jiný stroj. Musí poskytovat výstup a hodnotu, přičemž jeho servis bude starostí odborníků. Taxikář si také auto neopravuje sám, ale tuto práci přenechá specializovanému servisu, který ho opraví rychleji a lépe, aby vůz mohl být co nejdříve využívaný ke generování hodnoty.

V praxi však bohužel ten, kdo má ve firmě na starost nákup počítačů, při výběru málo kdy zohledňuje něco jiného než hardwarové parametry a cenu. Neptá se, jaký typ zařízení lidé potřebují ani jaké jsou s ním spojené služby nebo servis. Maximálně se zajímá o délku záruky. Jaké služby tedy vzít v potaz při výběru počítačů?

Neinstalujte, vydělávejte

Prvním krokem je takzvaný deployment, tedy vše, co je běžně potřeba udělat od chvíle, kdy počítač opustí továrnu a než na něm začne uživatel pracovat. Jde například o instalaci operačního systému a aplikací, zavedení ovladačů, nastavení uživatele nebo migraci dat. Pokud vezmeme v úvahu typický modelový příklad, kdy je potřeba novým počítačem vybavit deset zaměstnanců, tak časová úspora při využití služeb, které mohou být součástí dodávky počítačů, může být až sto hodin práce IT specialisty. Zaměstnanci tedy mohou ihned naplno pracovat a nestane se, že záruka běží, i když počítače ještě nejsou v provozu.

K automatizovanému nasazení počítačů do denního provozu může posloužit třeba Microsoft AutoPilot. Po registraci v továrně se v takovém případě vše potřebné „nahraje“ do počítače z cloudu a zaměstnanci přichází na stůl počítač, který může prakticky ihned začít používat. IT oddělení na něj vůbec nesahá, všechny kroky mezi výrobou a uživatelem odpadají.

S hardwarem v podobě počítače si dnes můžeme nakoupit i celou řadu velmi potřebných služeb Autor: Dell Technologies

Podpora, na kterou je vždy spolehnutí

Další službou, kterou ocení každá moderní firma, je IT podpora. Naprostá většina firem se dnes neobejde bez denního využívání počítačů a úroveň IT podpory je proto třeba pečlivě zvážit. Ptejme se: Do jaké míry problém s počítači ovlivní chod firmy? Jak dlouho bude oprava trvat? Kdo se bude o opravu starat? A jistě vyvstanou i další otázky. Porovnejme si tento postup se scénářem, kdy je instalovaný systém schopný poruchy s firemními počítači předvídat. Pokud se nějaká blíží, systém automaticky zavolá technika, který přijede a problém vyřeší ještě dřív, než k poruše dojde. To vše je dnes možné. Zásadní otázkou ovšem je, jakou úroveň služeb souvisejících s nákupem IT vybavení zvolíte.

Přehled služeb nabízených společností Dell lze najít na zde

Šetřete na správném místě

Třetí kategorií služeb, které dnes mohou a také by měly být součástí nákupu IT, je skartace dat a ekologická likvidace produktu. Společnost Dell vykupuje starý hardware (dokonce i produkty jiných výrobců), a to bez podmínky zakoupit ve stejnou chvíli hardware nový. Ukazuje se, že z ekonomického pohledu je zajímavý model zkráceného životního cyklu zařízení, kdy firma za stávající vybavení dostane zpět ještě značnou část jeho hodnoty, ušetří za delší servisní podporu (namísto pěti například jen tři roky) a ve výsledku má za stejné náklady k dispozici modernější vybavení.

Běžně tráví IT oddělení v průměru 80 procent času rutinní podporou a jen 20 procent inovacemi. Se správně zvolenými službami se tento poměr může obrátit a IT pak přináší skutečně žádanou podporu byznysu. Proto je při zvažování nákupu počítačů vždy dobré kalkulovat také investici do kvalitních komplexních služeb. Jinak může zprvu nízká cena ve výsledku přijít pěkně draho.