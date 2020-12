Prazdroj směřuje k uhlíkové neutralitě ve výrobě i v distribuci | E15.cz

Nákup nových technologií, energetické úspory, omezování plastů a podpora recyklovaných obalů. To jsou hlavní kroky, které učiní Plzeňský Prazdroj na cestě k uhlíkové neutralitě. „Do roku 2030 chceme být uhlíkově neutrální ve výrobě, do roku 2050 se to bude týkat úplně celé společnosti včetně distribuce,“ říká technický ředitel Prazdroje Pavel Šemík.

V posledních letech zaznamenal Prazdroj velký pokrok ve snižování emisí. A to nejen ve výrobě, ale také v dopravě. Výraznou část své distribuce převedl na železnici a letos začal používat šetrnější nákladní automobily. Nové soupravy mají větší nákladní prostor, do kterého se vejde o pět palet více než do klasických kamionů. Díky tomu a také díky novým motorům Prazdroj sníží roční produkci emisí o 414 701 kilogramů CO2. To pro představu odpovídá 377 letům z Prahy do New Yorku. A pivovar chce jít ještě dále – již nyní probíhá testování nákladních elektromobilů, které chce společnost postupně zařadit do svého vozového parku.

Méně na silnicích a zelená energie

Ve stejném smyslu má pozitivní dopad také zkrácení přepravy obalových materiálů. Po dohodě s pivovarem letos otevřela společnost Canpack novou továrnu na výrobu plechovek ve Stříbře, tedy pouze 30 kilometrů od plzeňského pivovaru. Prazdroji se tak podařilo výrazně zkrátit cestu těchto obalů přímo do plnících linek, donedávna totiž dovážel většinu plechovek ze zahraničí. „Máme spočítáno, že díky přiblížení výrobního závodu nákladní automobily ročně najezdí o 1,75 milionu kilometrů méně, což odpovídá snížení emisí CO2 o 1,4 tisíce tun za rok. Tedy množství, které by musel absorbovat les zhruba velký jako čtyři Velké bolevecké rybníky v Plzni,“ říká Pavel Šemík.

K uhlíkové neutralitě Prazdroj přispěje rovněž tím, že od roku 2025 bude používat výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů. Další cestou pak budou energetické úspory, dosažené nákupem moderních šetřících technologií ve výrobě i návazných činnostech, i pomocí chytrých řešení, která často přicházejí od jednotlivých týmů Prazdroje. Jen za posledních deset let takto pivovar snížil energetickou náročnost své výroby o 42 procent. „Mezi nejdůležitějšími kroky, které jsme udělali v poslední době, byla například rekonstrukce hořáků kotlů nebo výměna osvětlení za LED panely, úspěšnější jsme i v rekuperaci energií,“ říká Pavel Šemík.

Méně plastu, více recyklace

Výrazným příspěvkem udržitelnosti byznysu jistě bude i omezování používání plastů. Do roku 2025 sníží Prazdroj spotřebu jednorázových plastů o 89 procent a za dalších pět let bude používat výhradně recyklované obaly. Zásadní krok v této oblasti Prazdroj udělal v letošním roce, když přestal plnit do PET lahví piva Gambrinus a Radegast. Do konce roku 2022 budou tuto cestu následovat i jeho další značky Kozel, Primus a Klasik. Klíčovými jsou pak pro pivovar vratné obaly. Přes 70 procent jeho obalů už nyní tvoří skleněné vratné lahve a sudy. Právě prodej sudového piva je jednou z největších priorit pivovaru. „Čepované pivo představuje nejlepší variantu, protože poskytuje nejlepší pivní zážitek, je to nejšetrnější obal vůči životnímu prostředí a podporuje i tuzemskou pivní kulturu, která ve světě nemá obdoby,“ komentuje Pavel Šemík. Dalších úspor u plastů dosáhl Prazdroj tím, že začal používat o čtvrtinu tenčí obalové fólie, které drží pohromadě plechovky nebo zboží na paletách. „Zde budeme postupně přecházet na recyklované plasty a v roce 2022 chceme zcela ukončit balení do nerecyklovatelných folií,“ doplňuje Šemík.

Prazdroj se zaměřuje i na plechovky, jejichž obliba každoročně roste. „Lidé obecně preferují jednoduchost použití a lehkost plechovek, výhodou je i to, že pivo se v nich rychle vychladí. Abychom ale nezatěžovali přírodu jejich přílišnou produkcí, díváme se na to, jak je lze recyklovat. Již nyní jsou zhruba z poloviny vyrobené z recyklátu. Tím se snižuje energetická náročnost celého jejich výrobního procesu o 75-95 procent a vede to i ke snižování emisí ve výrobě. Výhodou plechovek je i to, že jsou stoprocentně recyklovatelné a lze je recyklovat prakticky donekonečna,“ dodává Pavel Šemík. Od roku 2025 už chce Prazdroj na svá piva a další nápoje používat výhradně plechovky z recyklovaného materiálu.