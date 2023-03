Pražský Sociální nadační fond pomůže s úsporou nákladů na energie | e15.cz

Metropole prostřednictvím Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy pokračuje v pomoci Pražanům s investicí do úspor energií v domácnostech. Umožňuje jim získat Příspěvek na úsporu energií ve výši tří tisíc korun, který usnadní domácnostem s nejnižšími příjmy překlenutí energetické krize. A to například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie do dalších let.