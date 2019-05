Projekt Nastartujte se podporuje začínající podnikatele | E15.cz

Začít s podnikáním, i tím malým, znamená pro mnoho lidí zásadní životní změnu. Navíc to vyžaduje odvahu, dobré plány a finance. S některými z těchto věcí pomáhá i grantový program Nastartujte se, který už od roku 2013 zajišťuje Komerční banka. Výsledkem akce jsou desítky úspěšných firem na českém trhu.

„Úspěch v grantovém programu Nastartujte se byl pro mě osobně i pro mé kolegy v prvé řadě velkým povzbuzením, že jsme se vydali správnou cestou. Často si při práci připomeneme známý citát Louise Armstronga - Život je jako jazzová trubka, když se do ní nefouká, nic z ní nevyjde. Tak snad se ukázalo, že foukáme pořádně,“ říká Martina Štefanková, která minulý rok získala v grantovém programu Komerční banky Cenu odborné poroty – první místo, která je honorována částkou 300 tisíc korun.

Paní Štefanková založila společnost s ručením omezeným Mamavis healing care. Ta nabízí zdravotní zábaly na krk, kolena, lýtka a na lokty, ale i jiné výrobky. Zábaly jsou inspirovány známou metodou Vincenze Priessnitze. Jak dodává sama paní Štefanková, v podnikání jí pomohl i projekt Nastartujte se. Ten lidem a firmám, kteří se chtějí prosadit na českém i zahraničním trhu (i to je možné, jak ukázaly výsledky a vítězové minulých ročníků), nabízí podobné možnosti i letos.

Co tedy udělat, pokud se chcete zúčastnit projektu Nastartujte se?

Jak na to?

Do grantového projektu Komerční banky se může podnikatel či podnikatelka přihlásit od šestého. května do šestého září letošního roku. Po celou dobu grantu je možné hlasovat pro všechny projekty v E15 Ceně veřejnosti.

Odborná porota, kterou tvoří zástupci Komerční banky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a partnerů akce, pak vybere tři nejlepší projekty. První získá na rozjezd podnikání podporu 300 tisíc korun, druhý sto tisíc a třetí 50 tisíc korun. E15 Cena veřejnosti je pak v hodnotě 100 tisíc korun. Deník E15 zároveň podpoří všechny vítěze rozhovory ve svém listě.

Další atraktivní ceny poputují k soutěžícím od partnerů programu. Například v minulém roce se do akce přihlásilo přes čtyřicet většinou velmi zajímavých subjektů, které se rozhodly více se prosadit na trhu. Projekt jim totiž umožňuje i dobrou reklamu a zviditelnění u potenciálních zákazníků a obchodních partnerů.

Šanci má každý

Přihlásit se může kdokoliv, kdo začíná podnikat a má zajímavý podnikatelský plán. Podle výsledků minulých let je zřejmé, že šanci uspět má každý dobrý projekt, a to bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním. Navíc podmínky soutěže jsou na rozdíl od českého podnikatelského prostředí přehledné a jednoduché. Program je určen pro fyzické a právnické osoby, které podnikají v České republice dle platných předpisů, přičemž jejich podnikatelská činnost a přihlašovaný projekt netrvají déle než dva roky.

Při posouzení každého projektu porota zohlední především následující kritéria: celkovou úroveň zpracování; inovativnost, originalitu a zajímavost; potenciál dalšího rozvoje a realizovatelnost a také zpracování přiloženého finančního plánu. Ten pak může „vylepšit“ úspěch v soutěži.

„Komerční banka ví, že každý začátek je těžký a každá firma, jakkoliv je v budoucnu úspěšná, začíná jako malá firma. Proto jsme se rozhodli začínajícím podnikatelům pomoci. Přihlášení do projektu společnosti nic nestojí a kromě finančních výher mohou získat užitečné služby od partnerů programu, které jim usnadní start podnikání. Například právní služby, on-line fakturace, služby mentorů, personální agentury, webhostingové služby, poradenství v oblasti on-line marketingu a řadu dalších. V neposlední řadě jim pomůžeme jejich projekt mediálně zviditelnit,“ říká Zuzana Nassifová, která je garantem celé akce.

Obchodování v průběhu akce

Pozoruhodné je, že svoji firmu nebo podnik lze zviditelnit a obchodovat s produkty přímo v průběhu akce. I to dokazují příklady z předchozích ročníků. Nabízet je totiž možné produkty a služby, které jsou ve fázi reálné výroby a prodeje (tedy ne prototypy nebo fiktivní plánované produkty a služby). Své nabídky může zadat účastník grantového programu, který má zveřejněný projekt na webu nastartujtese.cz, a přihlásil své video s podnikatelským záměrem. Cenu produktu si určuje sám. Proces funguje jako veřejné tržiště nabídek. Zájemci o konkrétní výrobek či službu zadají v případě zájmu své kontaktní údaje a autor projektu je již sám kontaktuje ohledně dodávky a platby. To se dá dělat i v průběhu soutěže. V tomto směru je přihlášení do soutěže prospěšné nejenom pro samotné zájemce o grant, ale také výrazně přispívá ke zpestření a obohacení českého trhu.

Všechny podrobnosti o grantovém projektu Komerční banky najdete na stránce www.nastartujtese.cz. Cílem programu je především podpora podnikatelských projektů mladých, začínajících podnikatelů, takzvaných „Start-ups“.