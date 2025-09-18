Rychlost a nízká cena jsou pro zákazníky nejdůležitější, slyší ale i na českou výrobu, říká výrobce autopotahů
Kdo si někdy vybíral nový autopotah, dost možná měl v ruce výrobek česko-italské značky Cappa. Ta vznikla na slunném jihu a po revoluci se přesunula do Česka. Vyrábí tu dodnes a stále zůstává rodinnou značkou. Vede ji Elia Cappanni, vnuk původního zakladatele, který letos očekává rekordní tržby.
Váš dědeček začínal s šitím autopotahů v Itálii, tatínek značku přesunul do Česka. Proč právě sem?
Po revoluci tady bylo jen velmi málo firem, které poskytovaly podobné služby a výrobu jako my. Naopak v Itálii, kde komunismus nebyl, už byla ekonomika mnohem rozjetější a konkurence na trhu větší. Tehdy můj táta vytušil příležitost, viděl prostor na trhu a rozhodl se své podnikání přesunout.
Měl v té době vazby na Česko, nebo to byl čistě náhodný výběr?
Jeho bývalá manželka byla Češka, to byl ten hlavní důvod. Pomohla mu tehdy s překlady a řadou dalších věcí.
Jak se během více než třiceti let vaše výroba změnila?
Upgradovali jsme jen programy na tvorbu modelů. Jinak jsme zjistili, že nejstarší střih je pořád ten nejlepší, proto na něm nic neměníme. Trochu jsme modernizovali vybavení, máme už i řezací stroj, ale řada střihů je pořád ručních. Šičky si podle zvoleného střihu vybírají konkrétní technologii. Když se vyrábí víc kusů, zvolí si katr, ale potahy na míru se stříhají ručně.
Pořád vyrábíte v Česku?
Ano, vyrábíme v Letohradě. Všechno si děláme sami, řešíme vývoj, střihy i samotné šití. Nakupujeme jen materiály.
Jak se v průběhu let měnil váš obor? Přicházely nové trendy?
Velkou roli sehrál vstup elektromobilů a obecně i moderních aut na trh. Výrazně se měnily tvary sedaček, jsou čím dál složitější. Materiály musí být pružnější, aby nepřekážely ovládacím prvkům a přizpůsobily se sedačce. Prodejní kanály se v posledních letech rovněž měnily, přičemž online tržiště získávají stále větší význam – my prodáváme na Allegru a musím říct, že jsme spokojeni.
Mění se i požadavky zákazníků?
Rozhodně se dnes klade mnohem větší důraz na rychlost. Dřív chtěli zákazníci především kvalitu a nevadilo jim si počkat. Dnes mám pocit, že je hlad spíše po rychlosti v kombinaci s nízkou cenou, kvalita je často až na druhém místě. Zákazníci chtějí mít vše vyřešené nejlépe hned – nejen samotný nákup, ale třeba i reklamace. To je především v onlinu klíčové.
Platí, že se dnes zákazníci přesunuli primárně právě do onlinu?
Jen částečně. Online prodeje sice zejména díky marketplace platformám (online tržiště – pozn. red.) rostou a výrazně nám pomáhají hlavně v zahraničí, nicméně stále tvoří jen třicet procent našich celkových prodejů. Asi sedmdesát procent tržeb stále pochází z kamenných prodejen. Dodáváme do většiny hypermarketů na trhu, což je pro nás obrovská výhoda.
Elia Cappanni
Elia Cappanni je zástupcem třetí generace rodinné firmy CAPPA, která se specializuje na výrobu potahů do automobilů, motocyklového oblečení a volnočasových doplňků. Pokračuje tak v podnikání svého dědečka a otce a dnes je zodpovědný především za online prodej a mezinárodní expanzi. Pod jeho vedením společnost úspěšně vstoupila například na online tržiště, což jí pomohlo výrazně zvýšit prodej a povědomí o značce.
Jak se vám to podařilo? Přece jen hypermarkety často bývají uzavřenými ekosystémy, kam se menší výrobci tak snadno nedostanou.
To je pravda, jednoduché to není. U nás je to hlavně o dlouhodobých kontraktech. Teď nás sice oslovil jeden řetězec, se kterým se snad podaří navázat spolupráci, většina jich ale vznikala hned po revoluci a fungují dodnes. A za to jsme moc rádi, ale samozřejmě je potřeba držet konkurenceschopné ceny. Ačkoli to zní jako klišé, musíme udržet dobrou kvalitu za co možná nejnižší cenu.
Je dnes vůbec možné konkurovat cenou výrobkům z Číny?
V první řadě je klíčové dobře nakoupit materiály. V předešlých letech byla na látky dobrá právě Čína, teď je to Indie nebo Pákistán. Právě díky výhodným nákupům materiálů se nám daří držet ceny nízko. Někdy látky nakupujeme napřímo, jindy prostřednictvím dodavatelů – a zákazník si může vybrat. Pro ty, kteří chtějí prvotřídní kvalitu, nakupujeme látky z Itálie. Kdo chce k tomu ještě současně i co nejnižší cenu, může si vybrat z modelů ušitých právě z indických nebo pákistánských látek.
O přesunu výroby jste nepřemýšleli?
Ne, zůstat v Česku je pro nás důležité. Zákazníci na českou výrobu slyší, zvyšuje nám to prodeje o mnoho procent. Jen musíme udržet nízké ceny. Jakmile jsme schopni dodat zboží v lepší kvalitě a za podobné ceny, většina zákazníků vždy raději sáhne po českém výrobku. Zajímavé je, že co se výroby autopotahů týče, větší konkurencí než Čína se pro nás stalo Polsko. I s tím si ale dokážeme poradit.
Jak?
Klíčová je zase rychlost. Musíte umět rychle reagovat na poptávku a nové požadavky trhu. V tom nám pomáhá velká databáze modelů. Je důležité umět vyrobit v podstatě jakýkoli potah na jakékoli vozidlo. Firmy, které začínaly později, nebo si nedokázaly vybudovat velkou databázi, s tím mohou mít problém a nedokážou potom tak rychle reagovat.
Zmínil jste, že využíváte online tržiště. Mnozí majitelé menších e-shopů je ale kritizují kvůli obrovské konkurenci a tlaku na nižší marže. Vy s nimi problém nemáte?
Nemáme, právě naopak. Třeba Allegro vůbec nemá vysoké marže a prodej tam je pro nás výhodný. Neviděli jsme žádný důvod, proč to nezkusit. A vyplatilo se, žádný pokles nepociťujeme, spíš naopak pořád rosteme. Loni jsme měli desetiprocentní nárůst, letos je to zatím asi osmnáct procent. Nejsilnější bývá předvánoční období, čekáme tedy rekordní rok. Navíc se nám díky tržištím povedlo poměrně snadno expandovat i do zahraničí a získat celkově větší povědomí o značce.
Kde se vám daří nejvíc?
Paradoxně právě v Polsku. Nejsme jen výrobci potahů, máme silnou značku i ve výrobě motooblečení, a to se nám tam prodává velmi dobře. Dopomáhá nám i prodej na online tržištích jako například Allegro, prostřednictvím kterého dokážeme za nízké náklady oslovit další zákazníky. Potom je pro nás dobrým trhem také Itálie. Kromě toho máme v plánu vstoupit do Rakouska nebo Německa.
Jsou zahraniční trhy něčím specifické?
Ty, na kterých zatím působíme, jsou hodně podobné. Maximálně se lehce liší poptávka po konkrétních produktech, třeba v Polsku chtějí zákazníci spíš dvoumístné potahy, zatímco v Česku pětimístné. Ale to jsou jen detaily, větší odlišnosti tam nevidíme.
Až půjdete víc na Západ, možná zase převládne důraz na kvalitu nad cenou.
Asi ano, s tím počítáme. Zatím jsme ale jen ve fázi příprav a žádné konkrétní zkušenosti s tamními trhy nemáme.