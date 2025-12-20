Nutné změny v energetice ovlivní úroveň blahobytu v Česku během příštích let
- Nastupující vláda slibuje zásadní obrat v energetice.
- Programové priority kabinetu se výrazně překrývají s potřebami energetického sektoru.
- O úspěchu však rozhodne až to, jak rychle se obecné sliby promění v konkrétní opatření, legislativu a investice.
Nastupující vláda považuje energetiku za jednu ze svých priorit. To odpovídá i pohledu Svazu energetiky ČR, neboť schopnost energetiky zajistit spolehlivou a cenově dostupnou dodávku energií přímo ovlivňuje konkurenceschopnost průmyslu, blahobyt obyvatelstva a bezpečnost státu.
Část bodů vládního programu v oblasti energetiky je zatím formulována obecně a čeká nás náročná fáze jejich převedení do konkrétních opatření, důležitých legislativních úprav a navazujících investičních rozhodnutí. Právě tady vidím velkou příležitost pro hlubší spolupráci nové vládní koalice a Svazu energetiky ČR (SERČ). SEČR zastupuje firmy napříč energetickými oblastmi. Zároveň má odborné kapacity, které mohou významně pomoci s přípravou řešení i s oponenturou návrhů, jež budou v blízké budoucnosti vznikat.
Oceňuji, že vláda chce podle návrhu programového prohlášení stavět na principech, jež dlouhodobě prosazujeme – zejména na posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Podpora výstavby nových jaderných bloků, rozvoj malých modulárních reaktorů i závazek zavést kapacitní mechanismy jsou kroky, které odpovídají reálným potřebám české energetiky. Pozitivně vnímáme i podporu urychlené výstavby nových flexibilních, zejména plynových zdrojů. Bez stabilního a rozmanitého zdrojového mixu se v příštích dekádách neobejdeme.
Velkou pozornost si rozhodně zaslouží téma zajištění cenové dostupnosti energií. Každé smysluplné opatření, jež povede ke stabilizaci cen, vytváří předpoklady pro konkurenceschopné fungování ekonomiky i pro posílení důvěry v celou energetickou transformaci. Převzetí poplatku za obnovitelné zdroje státem je krokem správným směrem, stejně jako přenastavení tarifního systému či motivace k efektivnějšímu využívání energie. Na příslušných opatřeních jsme připraveni aktivně spolupracovat tak, aby vedla k rychlým a praktickým výsledkům.
Bez moderních sítí nezvládneme rostoucí poptávku
Jako další klíčové téma vnímám modernizaci přenosové a distribuční infrastruktury. Bez moderních sítí nezvládneme rostoucí poptávku, decentralizaci výroby ani technologické změny. Povolovací procesy v současnosti projekty brzdí a stabilní investiční prostředí je naprostou podmínkou pro to, abychom tempo modernizace vůbec zvládli. Vítám proto závazek vlády ke zrychlení síťových projektů, k digitalizaci stavebního řízení a k posílení odborných kapacit ve státní správě.
Energetická transformace stojí na dlouhodobých a kapitálově náročných projektech, které potřebují předvídatelná pravidla. Koaliční důraz na nový stavební zákon, rychlejší povolování a snížení byrokracie může zásadně urychlit jejich přípravu i dobu realizace. Současně bude nutné věnovat pozornost legislativě na evropské úrovni. Mnoho pravidel, od státní podpory až po taxonomii či environmentální regulaci, má přímý dopad na dění v ČR. Je třeba usilovat o jejich nastavení či úpravu tak, aby odpovídaly našim národním potřebám a specifikům.
Podpora obnovitelných zdrojů energie a nových technologií je oblastí, kde věřím, že bychom s vládou také mohli nalézt shodu. Další rozvoj musí být realistický a propojený s možnostmi sítí i s ekonomickou udržitelností. Akumulace, biometan, vodík nebo chytré řízení energetiky představují směry, kde můžeme společně hledat řešení, která doplní tradiční zdroje a posílí stabilitu celého systému.
Změny vyžadují tisíce odborníků
Těší mě, že programové prohlášení klade důraz také na oblast lidských zdrojů. Změny v energetice vyžadují tisíce kvalifikovaných odborníků a je dobře, že vláda staví technické vzdělávání mezi své priority. Díky spolupráci se školami a s firmami si dobře uvědomujeme, jak komplikované je vychovat novou generaci energetiků, bez níž to jednoduše nepůjde.
Průnik řady priorit vlády a energetického sektoru není samozřejmostí. Berme to jako příležitost, která může výrazně urychlit tempo změn v české energetice. Jsem přesvědčen, že budoucí úroveň blahobytu v ČR je přímo závislá na zvládnutí její transformace. Nedávné jednání s ministrem Karlem Havlíčkem ukázalo, že existuje vůle postupovat společně, což je dobrý základ pro další kroky. Vymezení strategických cílů je sice důležitým začátkem, ale skutečná práce je teprve před námi.
Autor je výkonný ředitel Svazu energetiky ČR.