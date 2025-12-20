Konečně sjednocení času. Zatím jen pro fandy hodinek Prim. Frýdek-Místek a Nové Město už tikají jednotně
- Když se po válce v Novém Městě nad Metují rozběhla výroba prvních československých hodinek, staly se primky symbolem domácí preciznosti a řemesla.
- Po roce 1989 se značka rozštěpila a o její název se přes dvě dekády přely dvě firmy, Elton hodinářská, která zachovala manufakturní výrobu, a MPM-Quality z Frýdku-Místku, jež vyráběla cenově dostupnější modely s dováženými strojky.
- Dvoje různé hodinky měly na ciferníku stejný nápis a jejich výrobci se o něj přeli.
Letos se spor o značku Prim konečně uzavřel. MPM-Quality koupila od skupiny CSG Elton hodinářskou a po více než dvaceti letech se obě firmy spojily pod jedno vedení do rukou rodiny Hankových. Ta svou vlastní hodinářskou firmu založila ve Frýdku-Místku v roce 1993, zatímco historie podniku Elton, dříve zvaného Chronotechna, se píše už od roku 1949.
Když Barbara Hanková, nová majitelka společnosti Prim, popisuje první den po akvizici, používá slova jako „šok“ a zároveň „úleva“. „V pátek se podepsala smlouva a v pondělí už jsme stáli před lidmi ve výrobě. Bylo potřeba vysvětlit, že Elton se nezavírá,“ říká.
Na jaře letošního roku tak skončil jeden z nejdéle trvajících sporů českého průmyslu. Po dlouhých letech paralelní existence vznikla sjednocená značka Prim s jedním logem, jedním vedením a dvěma výrobními závody, které po letech sporů spolupracují. Vyjeli jsme do obou závodů poslechnout si, jak tiká sjednocený Prim.
Mezi soustruhy a damaškovou ocelí
V Eltonu to voní kovem, olejem a brusnou pastou. V dílnách stojí desítky strojů, z nichž některé pamatují ještě doby, kdy se tu vyráběl model Orlík pro československou armádu. Jejich moderní verze, přesné a specializované CNC stroje dnes opracovávají titan, platinu nebo zirkon s mikromilimetrovou přesností. „Tady vznikají naše pouzdra z damaškových kompozitů, která kováme ve spolupráci s českou kovárnou,“ ukazuje jeden z unikátních modelů s modrým žíháním Renata Červenák Nývltová, generální ředitelka Eltonu, která se po sjednocení dohodla na předání vedení firmy, nadále v ní ale zůstává.
Zachování ruční výroby je od akvizice velkým tématem pro všechny fanoušky českých hodinek. „V Novém Městě zůstává veškerá výroba mechanických strojků. Ale to říkám teď, nemůžu slíbit, co se stane třeba za deset let. A do Frýdku-Místku se přesune kompletace bateriových, tedy quartzových hodinek,“ popisuje Hanková. Z Eltonu v nejbližších letech tak i nadále budou vyjíždět limitované edice jako legendární Prim Orlík nebo Traktor, jejichž ceny sahají až do stovek tisíc korun.Ruční výroba v Novém Městě nad Metují. Mechanický strojek je složen z více než 130 součástek, průměr nejmenší činí 0,08 milimetru. |
Ve Frýdku šlapou švýcarské strojky
Na druhém konci republiky ve Frýdku-Místku má výroba zcela jinou vůni. Je tu cítit novota a historické stroje tady nenajdeme. Nejde o manufakturu, ale o moderní provoz, kde se používají nakupované švýcarské a japonské strojky. Díky tomu se cena tady zrozených hodinek pohybuje v řádu několika tisíc až desítek tisíc korun.
Vstupujeme do velkého IT studia, odkud grafici posílají data rovnou do výroby. „Ve Frýdku máme kompletní designové studio. Odtud vycházejí návrhy ciferníků, vizuálů i dárkových edic pro firmy nebo jiné individualizace,“ vysvětluje výrobní ředitel MPM-Quality Jiří Vratislav. Zde se má v budoucnu kompletovat většina automatických a quartzových modelů které tvoří významnou část nabídky. Zatímco v Novém Městě nad Metují vznikají manufakturní hodinky po stovkách kusů ročně, frýdecký provoz zvládne vyrobit až pět tisíc kusů. Po spojení však nemají soupeřit, ale doplňovat se a vypomáhat si. Noví majitelé navíc plánují zvýšit výrobu mechanických hodinek v Eltonu až na dva tisíce kusů ročně.
Cílem také je, aby si týmy z Nového Města a Frýdku přestaly říkat „my a oni“ a fungovaly jako jeden Prim. Podle Renaty Červenák Nývltové bylo spojení firem velmi citlivým tématem: „Lidé z Eltonu trochu čekali, že akvizice proběhne spíš obráceným směrem, takže to byl šok. Ale myslím si, že teď už si všechno sedlo,“ dodává. Barbara Hanková se i proto těší na den, kdy se jí už nikdo nebude ptát, jestli je z MPM Quality, nebo z Eltonu: „Snad do dvou let lidé pochopí, že je zkrátka jeden Prim.“
Na naplnění této vize pracují týmy z obou měst, které spolu denně komunikují a postupně sjednocují procesy. Podle vedení si obě firmy dávají na každém kroku záležet také proto, že mnozí fanoušci značky i běžní zákazníci vnímají sloučení citlivě. „Nazýváme se partnery a nemůžeme spolu zacházet diktátorsky. Jedna strana se s druhou snaží spolupracovat a vzájemně se pochopit,“ vysvětluje Jiří Vratislav a Barbara Hanková dodává: „Skoro 25 let jsme nebyli zrovna nejlepší kamarádi a potřebujeme ten tým spojit.“
Efektivita, efektivita, efektivita
Výrobu v Novém Městě nad Metují vnímá Hanková jako velmi komplexní a zároveň tradiční, s množstvím navazujících kroků, které vyžadují přesnost i čas.
Společným jmenovatelem všech připravovaných změn má proto být větší plynulost a úspornost práce. Do výroby už míří nové stroje včetně pětiosého CNC centra, jež má urychlit prototypování a snížit zátěž nejvytíženějších pracovišť. „Nechci, aby třeba hodinář trávil půl dne hledáním šroubku,“ říká Barbara Hanková. Změna se má projevit i v organizaci práce, a tak se zaměstnanci začnou zaučovat napříč profesemi, aby se dokázali zastoupit.
Dalším krokem má být digitalizace a výstavba nové haly. „Současné prostory v Novém Městě jsou ve starší budově a neumožňují plynulý provoz. Chtěla bych postavit moderní halu, která propojí všechny fáze výroby a vytvoří čisté prostředí odpovídající hodinářské tradici,“ plánuje Hanková. Cíl si stanovila na pět let.
S modernizací přichází také sjednocení informačních systémů. Ručně psané tabulky a současnou podobu účetnictví nahradí digitální nástroje pro evidenci, kalkulace i plánování. Data z obou závodů se budou sdílet v reálném čase, aby bylo možné sledovat výrobu od prvního návrhu až po expedici. Zároveň se počítá s tím, že si oba týmy budou vyměňovat své know-how.Každý kus prochází v Eltonu rukama několika mistrů, atmosféra v dílnách je naprosto soustředěná. |
Jeden Prim, jedno logo
Sjednocení se týká rovněž vizuálu. Po dvou desetiletích dvojí identity se značka vrací ke svému původnímu logu, obloukovému bochánkovému nápisu Prim. Hodinky s vlastním strojkem navíc budou označovány nápisem Prim Manufacture, ostatní jednoduše jako Prim. První kolekce s novým logem byla uvedena na trh letos na podzim. V Eltonu i ve Frýdku to znamená nové formy, tiskové lisy a obaly.
Prim chce dál zůstat tradiční tuzemskou značkou s historií, ale zároveň se plánuje přiblížit mladším zákazníkům. „Na nostalgii to za dalších dvacet let neuhrajeme,“ říká Hanková, která se hodlá zaměřit na nové barvy, edice i spolupráce s mladými tvůrci. Firma už tvoří nové webové stránky a posiluje on-line prodej: „Ve světě se i hodinky za 100 tisíc prodávají na jeden klik. A my musíme být připraveni,“ dodává. Součástí plánu je rovněž expanze do zahraničí, nejprve na evropské trhy, například do Polska a Německa, a později také do USA, kde chce značka oslovit komunitu Čechoslováků.
Elton měl loni tržby kolem 100 milionů korun, frýdecká společnost zhruba 70 milionů. Ambicí vedení je společný roční obrat 150 milionů. „Vím, že po koupi firmy nevznikne jedna plus jedna a nebudou z toho dva. To se nám se všemi změnami letos nepodaří,“ vysvětluje střízlivý odhad Hanková, podle níž je cestou k vysněné tržbě právě zvýšení produkce hodinek s ručně vyráběným strojkem: „Proto musíme zkrátka modernizovat.“
Celá skupina Prim má v součtu přes sto lidí, mnoho těch frýdecko-místeckých zná svou šéfku od dětství. „Ve Frýdku jsou lidé, kteří mě vozili v kočárku a teď se mnou pracují,“ popisuje Hanková. Rodinnou atmosféru považuje za jednu z největších předností značky a hodlá ji zachovat i po sjednocení obou závodů: „Věřím, že i zaměstnanci v Novém Městě pochopí, že značku Prim opravdu chceme zachovat a rozvíjet.“Reprezentativní prostory v MPM Quality ve Frýdku-Místku svým architektonickým pojetím připomínají hodinový strojek. |