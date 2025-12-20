ČEPS dokončil šetření letního blackoutu. Za vše mohla souhra poruch s pravděpodobností jedna ku třem milionům
- ČEPS se krátce před Vánocemi pochlubil výsledky vyšetřování blackoutu ze 4. července letošního roku.
- Hlavní příčinou bylo několik technických poruch v těsné časové sousledností, které spolu ale podle vyšetřovatelů rozhodujícím způsobem nesouvisely.
- Píše o tom server Živě.cz
ČEPS se krátce před Vánocemi pochlubil výsledky vyšetřování blackoutu ze 4. července letošního roku. Pád fázového vodiče na vedení a následný výpadek zdrojů o celkovém výkonu zhruba 470 megawattů tehdy vytvořily „dispečersky bezprecedentní situaci,“ která vyvrcholila o několik minut později rozsáhlým výpadkem elektřiny v části Prahy a čtyř krajů.
Hlavní příčinou bylo několik technických poruch v těsné časové sousledností s pravděpodobností přibližně 1:3 000 000, které spolu ale podle vyšetřovatelů rozhodujícím způsobem nesouvisely.
Za pádem samotného vodiče stála chybně provedená oprava tahové spojky se skrytou vadou v prosinci 2024. Za posledních dvacet let eviduje ČEPS pouze čtyři případy tohoto typu poruchy. Dalším faktorem bylo snížení činného výkonu a výpadek zdrojů o celkovém výkonu okolo 470 megawattů v oblasti severozápadních Čech.
Mezi nepříznivé okolnosti, které ovlivnily průběh celé události, patří také na letní poměry vysoké zatížení a skutečnost, že k blackoutu došlo v době nejvyšší páteční spotřeby.
Dispečeři měli sedm minut na přípravu řešení
Po výpadku vedení V411 v 11:51:08 a těsně po něm následujícím snížení činného výkonu a výpadku výroby zdrojů měli dispečeři pouze necelých sedm minut na přípravu řešení bezprecedentní síťové situace a po získání všech relevantních informací už pouze několik desítek sekund na samotnou reakci.
„Žádná z událostí by sama o sobě neohrožovala bezpečnost soustavy. Problém byl v jejich souběhu. Jeho pravděpodobnost v rámci jedné hodiny jsme přitom na základě historické statistiky poruchovosti zařízení spočítali na jedna ku třem milionům,“ Martin Durčák Předseda představenstva ČEPS.
Série událostí vedla k přetížení další linky vedení a dispečeři se rozhodli pro její odpojení. Poté nastaly výpadky dalších prvků soustavy, což nakonec vedlo k odpojení části soustavy od zbytku sítě, tedy k vytvoření energetického ostrova, který nebyl schopen provozu.
„V inkriminovaný moment se dispečerům aktivovaly stovky systémových alarmů a toky na vedeních a výsledky výpočtů se rozsáhle měnily z minuty na minutu. U přetížených linek hrozilo přehřátí, prověšení či dokonce prasknutí vodiče, který vede mimo jiné přes jihovýchodní část Prahy,“ řekl Pavel Šolc Člen představenstva ČEPS zodpovědný za oblast dispečerského řízení.
„V zájmu ochrany životů, majetků a energetické infrastruktury bylo nutné toto vedení odpojit. Jednalo se o zkušený tým. Všichni dispečeři z daného týmu pracují na dispečinku ČEPS deset a více let,“ dodal.
Na rozdíl od kompletního blackoutu ve Španělsku a Portugalsku se v českém případě podařilo udržet téměř tři čtvrtiny soustavy v provozu, a bylo tedy možné obnovit dodávky podáním napětí z oblastí, které nebyly výpadkem postiženy.
Kompletní znění zprávy k události ze 4. července 2025 si můžete stáhnout v PDF.