Síťový marketing nemusí být strašák. Když funguje, může být překvapivě jednoduchý, říká jednatelka firmy LR Health & Beauty Systems
- Kvalita produktů a osobní zkušenost rozhodují víc než reklama.
- Síťový marketing (MLM) není zkratka k rychlým penězům, ale může být stabilní cestou k podnikání.
- Jednatelka LR společnosti Health & Beauty Systems také vysvětluje, že stále více lidí klade důraz na zodpovědný přístup ke zdraví.
V Česku a na Slovensku řídí byznys, který staví na kvalitě produktů a osobních doporučeních. V rozhovoru jednatelka společnosti LR Health & Beauty Systems (LR) Štefánia Dzurillová vysvětluje, proč síťový marketing není rychlý zisk, ale stabilní podnikatelská příležitost bez vstupních investic a proč je čas bourat předsudky vůči přímému prodeji.
Společnost LR Health & Beauty Systems (LR) na českém a slovenském trhu podniká už více než tři dekády. Čím si získala důvěru?
Kombinací dvou faktorů. Zásadní je kvalita. Většina produktů se vyrábí v sídle společnosti v Ahlenu ve Vestfálsku, kde sídlí naše mateřská společnost. Jde o certifikované výrobky, které splňují přísné standardy, což je pro nás důkaz zmíněné kvality, čistoty a zdravotní nezávadnosti. Například námi vyráběné kolostrum nese certifikát Fresenius, kdy surovina pochází z oblasti Allgäu a v okolí například nesmějí být žádné chemické provozy. Získali jsme i dermatologické certifikace u kosmetických výrobků nebo osvědčení „Friends of the Sea“ u produktů s omega kyselinami. To dokládá také šetrný přístup k životnímu prostředí. V součtu to tak potvrzuje, že produkty splňují mezinárodní standardy kvality.
A druhý faktor, který stojí za důvěrou?
Osobní přístup. Prodej funguje na principu síťového marketingu, tedy přímého prodeje, kdy si naši partneři produkty nejprve sami vyzkoušejí a teprve pak doporučují dál. Tak se buduje opravdová důvěra. Produktům se věří proto, že je lidé znají a sami je vyzkoušeli. Plusem je i transparentní systém, který podporuje otevřenou komunikaci s partnery i zákazníky.
Zmínila jste síťový marketing. Ten je ale často vnímán rozporuplně.
Myslím si, že lidé často mají z této formy zbytečné obavy, protože si ji spojují s negativními zkušenostmi s některými firmami z minulosti. Když jdete do obchodu nebo nakupujete online a vaše kamarádka vám doporučí produkt, protože jí opravdu pomohl, ani si často neuvědomujete, že se jedná o stejný princip, na kterém stojí i multi-level marketing (MLM). Jde o sdílení osobní zkušenosti a doporučení někomu, kdo má o produkt zájem. Není tak třeba dělat z MLM strašáka.
Negativních zkušeností má ale dost lidí.
Samozřejmě že existují firmy, které si v minulosti nezískaly dobré jméno. Pokud ale mluvíme o solidních firmách a o našem byznysu, je to jen otázka otevřenosti mysli a důvěry. MLM vnímám jako velmi dobrý způsob podnikání. Lidé se v něm hodně naučí a je prakticky bezrizikový, protože nevyžaduje vstupní investice. Základem je ale důvěra v produkt. Ty naše si proto partneři nejprve vyzkoušejí sami na sobě a svých blízcích a teprve pak je doporučují dál.
Vaši partneři jsou tedy většinou lidé, kteří byli původně zákazníky?
Ano a upřímně si nevzpomínám na jediného, který by naše produkty sám nevyzkoušel. Právě na osobní zkušenosti je náš byznys postavený. Každý náš zákazník se může zároveň zapojit do prodeje.
Štefánia Dzurillová
Jednatelka společnosti LR Health & Beauty Systems pro Českou a Slovenskou republiku. Narodila se ve východoslovenském Humenném, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích vystudovala matematiku a fyziku.
Kolik partnerů už dnes síť společnosti zahrnuje?
V Česku a na Slovensku máme přibližně 35 tisíc partnerů. Je to ale velmi živý systém a počet se přirozeně mění. LR dnes působí ve 32 zemích světa a stále vznikají nové příležitosti. Naši partneři mohou působit i v zahraničí, například v Polsku, Německu, Spojeném království, Maďarsku, Rumunsku, Itálii nebo ve Španělsku. Prostor pro další rozvoj tak určitě stále existuje.
I pro další výrobky? Základním pilířem vašich produktů je totiž už roky aloe vera.
Ano a v této oblasti patříme mezi špičku, protože tyto produkty vyrábíme už více než 20 let a díky jejich kvalitě jsme si vybudovali silnou pozici na trhu. Rostlinu dovážíme z Mexika, kde se ručně sklízí na certifikovaných plantážích. Následně se přepravuje v kontejnerech do Německa, kde probíhá zpracování v našem výrobním závodě a plní se do obalů za mimořádně přísných hygienických podmínek. Ty mohou soupeřit s čistotou chirurgického sálu. Každá fáze výroby prochází ještě kontrolou kvality včetně náhodných testů hotových produktů. Aloe vera se de facto stala naší „značkou“, takže ji najdete jak v kosmetických řadách, tak v doplňcích stravy. Vedle ní stojí ale i další naše přírodní produkty. Například kolostrum s certifikací Fresenius.
Jak zásadní jsou pro vás tedy i aktuální trendy?
Letos jsme například uvedli řadu s fermentovanou aloe vera, což silně rezonuje právě se současnými trendy, když se podíváte třeba na korejskou kosmetiku. Ta nás touto složkou inspirovala. Přinesli jsme také vylepšenou verzi našeho vysoce koncentrovaného spreje a gelu z aloe vera, který funguje jako první pomoc. Třeba při odřeninách, drobných poraněních či při popáleninách. Nově jsme do něj rovněž přidali fermentovanou složku. Na podzim jsme uvedli také nové parfémy s důrazem na kvalitní esenciální oleje i na moderní design obalů. Tedy například na magnetická víčka či skleněné flakony.
Co je podle vás aktuálně u přírodní kosmetiky a doplňků stravy klíčové? Mění se zásadně přístup?
Vidíme jasný posun směrem k větší zodpovědnosti lidí za vlastní zdraví. Nejde o úplné odmítnutí chemie, ale o její omezení a větší využívání přírodních složek. De facto tedy o rovnováhu a holistický přístup ke zdraví. My tento směr podporujeme přímo i našimi konkrétními koncepty. Zmíním Body Mission, který se zaměřuje na zdravé stravování a udržování se v dobré kondici, a pak Health Mission. Ten pomáhá lidem s každodenní prevencí a udržováním zdraví a vitality. Cílem je ukázat lidem, jak se o sebe starat dlouhodobě a zodpovědně. Nenabízíme ovšem léčivo, ale produkty, které slouží k prevenci a podpoře zdraví. A jsme tady i pro ty, kteří žádají individuální přístup. Pro ně máme zkušené partnery, kteří jim dokážou připravit osobní plán. Ať už například na hubnutí, posílení imunity, nebo třeba lepší stravování. Stačí se jen poradit.
Poradit?
Spolupracujeme s několika špičkovými lékaři, kteří mají vyhrazené ordinační hodiny jen pro naše partnery. Doktoři znají naše produkty, pravidelně absolvují školení a mohou poskytnout odborné rady ohledně toho, co je pro konkrétního člověka vhodné a co naopak ne.
Společnost LR Health & Beauty Systems
LR Health & Beauty Systems je německá společnost přímého prodeje, která se specializuje na výrobu a distribuci kosmetiky, parfémů, doplňků stravy a produktů pro zdraví a krásu.
Skupina LR zároveň stále více klade důraz i na společenskou odpovědnost. Především dlouhodobě podporuje děti. V Česku spolupracuje s SOS dětskými vesničkami, především v Moravskoslezském kraji. Pro rok 2025 bylo pro tento účel vyčleněno 30 000 eur.
Na Slovensku společnost podporuje organizace zaměřené na vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí. Loni směřovalo na slovenský projekt „Únia materských centier“ 10 000 eur. Pomoc má jak finanční, tak materiální podobu a zapojují se do ní i partneři firmy.
Firma opakovaně získala také ocenění AAA Platinum od společnosti Dun & Bradstreet. Proč je pro vás důležité?
Certifikací procházíme už téměř deset let v řadě a každý rok musíme znovu splnit všechny předepsané podmínky, nic není automatické. O to větší váhu pro nás tato ocenění mají. Zmíněné ocenění AAA Platinum – to nejvyšší možné – jsme získali už třetím rokem v řadě a je to především důkaz finanční stability. Potvrzuje, že společnost řádně hradí všechny své závazky, disponuje dostatečnými finančními prostředky a přistupuje k podnikání zodpovědně a dlouhodobě udržitelným způsobem. Zároveň ale pomáhá bourat předsudky vůči síťovému marketingu a dává jasný signál partnerům i veřejnosti, že se na naši firmu mohou spolehnout.
Pomáhá vám tedy i při komunikaci s partnery?
Ano a zároveň také slouží i pro prezentaci firmy na českém a slovenském trhu.
Jak významné jsou v rámci celé skupiny?
Česká republika a Slovensko se dlouhodobě řadí mezi ty nejvýznamnější, a to jak z hlediska obratu, tak i celkového postavení. V Česku se roční obrat pohybuje kolem 420–450 milionů korun, na Slovensku to je přibližně 11–12 milionů eur. Dlouhodobý růst se pohybuje kolem 3–5 procent ročně.