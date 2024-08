Společnost Solek Zdeňka Sobotky, která investuje do solárních elektráren a bateriových úložišť, přesunula významnou část svého portfolia do fondu kvalifikovaných investorů MW. Fond získal 49procentní podíl na solárních elektrárnách v Chile, včetně podílu na největším projektu Leyda, který je momentálně ve výstavbě a směřuje k výkonu 96 MW. Kromě toho disponuje opcí na zbývajících 51 procent. Tu by měl uplatnit příští rok.