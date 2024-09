Stále více firem chce cloudy a standardizovaná řešení

Svět IT směřuje ke stále intenzivnějšímu používání řešení postavených na již existujících, standardizovaných produktech. Je to levnější, rychlejší a jednodušeji se dají věci i měnit. „Jednotlivé segmenty zároveň vyžadují stále detailnější znalost oborových specifik proto, aby IT řešení přineslo přidanou hodnotu,“ říká generální ředitel Unicorn Systems Jan Jaroš.

Zakládáte čtyři nové dceřiné společnosti. Co vás k tomu vede?

Unicorn poskytuje IT řešení již téměř 35 let a po celou dobu průběžně rozšiřujeme a optimalizujeme organizační strukturu tak, abychom úspěšně poskytovali přidanou hodnotu a konkurenční výhodu a byli připraveni na další růst.

Postupně rozšiřujeme portfolio jak klientů, tak i služeb. Vedle obchodování v energetice, kde máme ucelenou sadu vlastních unikátních produktů, se kterými obchodujeme po celém světě, a které dnes představují téměř padesát procent našeho obratu, se hodně věnujeme bankám, ale také pojišťovnictví, komunikacím a médiím, výrobě, obchodu i veřejné správě. Implementujeme řešení Microsoftu, SAPu, ESRI, Atlassian a dalších.

Kromě toho zažíváme velký boom cloudů a umělé inteligence, přičemž poptávka není jen po převodu aplikací do cloudu či využívání AI. Jde také o to se naučit využívat cloud a AI efektivně. Protože to není samozřejmost a leckdo za obojí zbytečně přeplácí.

Zároveň získáváme zakázky v nových regionech mimo Evropu, jako je Arábie nebo Amerika, které potřebujeme obsloužit.

Na jaké oblasti se budou dceřiné firmy specializovat?

Unicorn Market Systems se zaměřuje na IT řešení pro energetické trhy a všechny skupiny jejich účastníků. Včetně obchodníků, distributorů a agregátorů. Unicorn Grid Systems na poskytování špičkových IT řešení pro správu energetických sítí. Unicorn Business Systems se specializuje na IT řešení a služby pro digitalizaci bank, pojišťoven, telekomunikací, průmyslu, obchodu a veřejné správy a Unicorn Cloud Systems na inovativní cloudové informační systémy a bezpečnou cloudovou infrastrukturu. Svět kolem nás se ale vyvíjí, takže ta struktura není konečná. Už teď máme v hlavě některé další.

Jaká je ale výhoda toho, že vytvoříte nové subjekty?

V dnešní rychlé, na informace bohaté době je nutné umět potenciálním klientům dostat jasnou a srozumitelnou informaci o nabídce poskytovaných produktů. Když řeknete, že dodáváte informační systém, tak může jít o softwarovou aplikaci pro řízení rizik v bance, ale třeba také o navigační systém do nemocnice, kde vám šipky ukáží cestu k RTG nebo ORL.

Klientům potřebujete poskytnout srozumitelné informace, a především jim ukázat, že rozumíte jejich potřebám a problémům. Je mnohem snažší klienta přesvědčit o přidané hodnotě vašeho produktu, pokud jste z firmy, která se specializuje na daný obor, než když říkáte, že umíte všechno.

Specializace společností nám tak umožní lépe vyhovět jednotlivým specifickým oborovým požadavkům na know-how, bezpečnost a certifikace produktů i specialistů, a také postupů u dodávek řešení. Proč certifikovat energetické týmy na standardy bank? Na to není čas a nedává to ekonomicky smysl.

Co je teď na vašem trhu nejaktuálnější? Jak s ním hýbe ekonomická nejistota?

V zásadě všichni pochopili, že když nebudou digitalizovat, nebudou v cloudu, nebo využívat umělou inteligenci, tak budou mít problém na trhu obstát. Kromě toho vám moderní technologie umožňují dělat věci, které dřív nešly. A vedle toho všeho je třeba vyhovět regulacím.

Čím víc dat si vyměňujete s obchodními partnery, tím víc potřebujete být chráněni. Nejde přitom jen o bezpečnost klientských dat, ale i ochranu před konkurencí a samozřejmě před vydíráním. Takže klienti ze všech těchto důvodů vědí, že musí investovat do IT systémů.

Ekonomická nejistota se až tak neprojevuje poklesem poptávky, ale spíš tak, že manažeři více a déle přemýšlejí, do čeho jaké prostředky budou investovat. Ruku v ruce s tím jde trend, kdy se firmy stále více zaměřují na využití existujících produktů, které mohou mít za méně peněz, než vyvíjet vlastní aplikaci.

Jde spíš o náklady nebo o to, aby ten produkt měl už referenci?

Důležité je obojí. Navíc si produkt můžete vyzkoušet a osahat ještě před tím, než jej koupíte. Nákladově je to pak obvykle také přijatelnější, protože vývoj produktu neplatíte sami, ale vlastně se na něm podílíte s dalšími uživateli. Navíc takto postavené řešení dostanete mnohem rychleji. Když navíc není na trhu dostatek odborníků, tak se tím spíš klienti obrací k již hotovým řešením, než že si budou vymýšlet vlastní. Proto se na existující produkty orientuje stále více firem.

Celkově je to podobné, jako když si dříve firmy budovaly vlastní infrastrukturu, zatímco dnes využívají cloud. Dnes si cloud koupí a mají ho hned. Nepotřebují nikoho na jeho budování, a navíc ho mohou kdykoliv zase vypnout.

Samozřejmě v některých případech se vývoji nové aplikace nevyhnete. U nás produkty i aplikace na míru stavíme s pomocí Unicorn Universe – špičkové stavebnice digitálních dvojčat, kterou jsme vytvořili pod vedením majitele Unicornu a šéf architekta Vladimíra Kováře. Umožňuje nám to efektivně vyvíjet produkty a bezpečně je v cloudu provozovat.

Je to dané standardizací nebo spíš rostoucí oblibou cloudu…?

Standardizací. I my máme řešení postavené tak, že je můžeme převést od jednoho poskytovatele cloudu k jinému. Díky tomu můžeme data z jejich uuBusinessTeritorií přenést do jiného cloudu, kdykoliv bude potřeba. Je to jako u mobilu. Existují různé značky, ale můžete bez problému volat z jakéhokoliv mobilu na jiný, a ještě v nich lze používat v zásadě stejné aplikace. Můžete si svůj mobil přizpůsobit svým potřebám, ale vyměnit značku dnes není zásadní problém. Málo koho napadne vyrobit si svůj vlastní telefon.

Nicméně ani standardizace vám nedá stoprocentní jistotu, že všechno bude fungovat. Vždycky může někde někdo přeseknout drát, nebo nejde elektřina a k datům v cloudu se nějakou dobu nedostanete. S tím se klienti také musí naučit žít. „Stoprocentní“ jistota je drahá a vyplatí se jen u kritické infrastruktury.

I přes specializaci máte poměrně široký záběr. Dá se to udržet?

Je to jeden z důvodů zakládání dceřiných společností. Abyste mohli udržet široký záběr, musíte se nejen specializovat, ale také mít pod kontrolou všechny projekty a služby, kvalitu dodávek, komunikaci s klienty. Jedním z našich pravidel je, aby management jednotky měl denně na stole maximálně jeden problém k řešení. Ne víc, aby ten problém mohl dobře a rychle vyřešit. I podle toho nastavujeme organizační strukturu.

Diverzifikujete i svá vývojová střediska, a to mimo Prahu i do menších českých měst. Proč?

Nejprve jsme šli do menších českých měst, začali jsme v Hradci Králové a dnes jsme ve třinácti městech a postupně jsme šli i do zahraničí. Na Slovensko, Ukrajinu, do Holandska... Důvodem byla potřeba získávat kvalitní spolupracovníky. Dnes máme přes 2200 spolupracovníků a nedovedu si představit, kde bychom je v Praze sehnali. Zároveň by bylo i velkým rizikem, mít takový tým na jednom místě. Takto máme mnohem větší prostor týmy stále rozšiřovat, a navíc v jednotlivých místech skvěle fungují, specializují se na vybranou oblast a spolupracují.

A je na trhu dostatek kvalitních IT odborníků?

Kvalitních odborníků není nikdy dost. Já jsem přesvědčený, že „ajťák“ je svým způsobem dnes už skoro každý. Všichni používáme mobilní telefony a počítače. Být „ajťák“ dnes neznamená být programátorem. IT potřebuje spoustu dalších rolí, ať už je to analytik, UX specialista, tester nebo administrátor provozu. Pokud chcete být úspěšní například v energetice a vytvářet pro ni produkty, musíte také vědět, jak se řídí elektrická přenosová soustava. Samotné informační technologie nestačí.

Takže potřebujete mít lidi, kteří rozumí nejen IT ale i byznysu. Dneska se proto musí naučit využívat moderní informační technologie každý. Vedle toho samozřejmě budou vždy lidé, kteří umí programovat operační systémy, aplikace v mobilech a televizích či provozovat cloudy, bez kterých to nejde.

Jan Jaroš

Je generálním ředitelem společnosti Unicorn Systems. Nastoupil do ní v roce 1994 jako programátor a strávil v ní veškerou svoji profesionální kariéru. V současné pozici je od roku 2016.