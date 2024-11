Úklidoví roboti už dnes dokážou ušetřit náklady, a dokonce i čas

Je výběr firmy při správě budov hlavně otázkou kvality nebo i úspory nákladů?

Je to strategický krok, který dokáže firmám ušetřit statisíce až miliony ročně v závislosti na typu poskytované služby. Když se spolupráce nastaví správně, pak dodavatel zabezpečí všechny podpůrné služby a klient se může starat jen o vlastní podnikání. Věnuje čas a energii klíčovým procesům a rozhodnutím. Moderní facility management totiž není jen o správě budov, ale zahrnuje širokou škálu služeb. My jich dnes nabízíme více než devadesát. V praxi to znamená, že se postaráme o úklid kanceláří, ale zajistíme i legislativu bezpečnosti práce a postaráme se o to, aby provoz, výroba i administrativní části budovy fungovaly bez sebemenších problémů.

V čem je komplexní přístup lepší?

Umožňuje mít všechny podpůrné služby pod jednou střechou, což zjednodušuje procesy a zvyšuje efektivitu. To nepochybně představuje přidanou hodnotu pro klienty. U nás to nazýváme „solutions partnership“. Jde o to poznat potřeby klienta, a ne mu pouze poskytovat služby.

Jakou roli v tom hrají technologie?

Rád říkám, že jsme společností, kterou technologie pohánějí a lidé inspirují. Aby to tak mohlo fungovat, je nutné udržovat nízkou fluktuaci. Průměrná doba setrvání klíčových zaměstnanců v managementu je u nás třináct let. Díky tomu se daří na klíčových pozicích uchovávat dlouhodobé know-how. Vyvíjíme i vlastní produkty, které usnadňují komunikaci mezi námi a klienty. Sesterská firma Iotor nám umožňuje sledovat data klientů, predikovat poruchovost a upozorňovat na možnou neefektivitu, což vede k významným úsporám.

V čem tedy nové technologie dokážou pomoci?

Umožňují dosáhnout výrazných úspor, jak finančních, tak časových. Například v Auparku v Bratislavě používáme tři úklidové roboty, které přinášejí odhadovanou úsporu až 720 hodin měsíčně. Nasazení IoT čidel od Iotoru shromažďuje veškerá data v platformě SaraHub. Díky této technologii máme nepřetržitý přehled o všech činnostech, zobrazených v grafických schématech a mapách, a dokážeme efektivněji řídit operace. Obecně klademe velký důraz na automatizaci našich služeb.

Jak si takového robota může představit, kdo s ním nikdy nepřišel do styku?

Představte si asi metr vysoké oblé zařízení na kolečkách. Má moderní design, odolnou konstrukci a pohybuje se velmi tiše. Je vybaven řadou senzorů a kamer, které mu umožňují pohybovat se autonomně, vyhýbat se překážkám a přesně plnit své úkoly.

Co ještě ovlivňuje facility management v Česku?

Kromě zvýšených požadavků na automatizaci jsou to jednoznačně zelená témata. ESG reporting bude totiž brzy povinný pro většinu firem. Přestože pro OKIN Facility tato povinnost zatím neplatí, již nyní jsme zveřejnili dva nefinanční reporty za roky 2022 a 2023. Naše portfolio služeb směřujeme k tomu, abychom byli schopni nabídnout klientům podporu i v této oblasti.

Nedávno jsme otevřeli novou divizi zaměřenou na energetiku a úzce spolupracujeme s naší další sesterskou firmou Castimo, která nabízí udržitelný hygienický materiál. Tím vším může facility management nejen spořit náklady, ale i vést ke snížení uhlíkové stopy a úsporám energií.

Jaké jsou vaše plány do budoucna v oblasti udržitelnosti a digitalizace?

Naše vize se do budoucna opírá o pokračující rozvoj automatizace, digitalizace a udržitelnosti. Usilujeme o vytvoření komplexního ekosystému. Plánujeme rozšířit naše digitální platformy a technologie i nadále podporovat přechod k udržitelnější způsobu podnikání. Výrazně také investujeme do vývoje nových služeb a produktů, které budou reflektovat potřeby trhu a našich klientů.

Jaroslav Vaněk

je ředitelem společnosti OKIN Facility. Pracuje v od roku 2011, zároveň je spoluzakladatelem její sesterké firmy Castimo CZ. V minulosti působil na ministerstvu obrany.