V kantýnách se najíte i za 30 korun. Teď jsou v ohrožení. | E15.cz

Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS) dělalo v červnu velký interaktivní průzkum, který zjišťoval, kolik lidé utratí za jídlo v závodních jídelnách a jak tyto stravovací provozy hodnotí. O tom, co z průzkumu vyplynulo, pro E15 hovořila předsedkyně Správní rady ProZAMS Linda Nejezchlebová.

Které zjištění projektu Moje závodka je nejpřekvapivější?

Zřejmě cena, kterou lidé platí a která ukazuje vysokou míru podpory hromadného stravování pro zaměstnance ze strany zaměstnavatelů. Je to obrovský benefit. Více než třetina strávníků zapojených do průzkumu se naobědvá za cenu do 30 korun. Do 50 korun se nají 58 procent konzumentů.

Jsou strávníci v hromadných stravovacích zařízeních spokojeni?

Jsou a velice. Uvádí to až 70 procent respondentů. Pro řadu z nich je dotovaný oběd jediné teplé jídlo dne.

Jak obstála kvalita nabízených pokrmů?

Chuťové či senzorické hodnocení jsme neprováděli. Podle informací ze strany nabídky můžeme říci, že stále existují poměrně velké rozdíly. Jsou provozy, které nabízejí téměř denně jedno smažené jídlo, a naopak i takové, a není jich rozhodně málo, kde se objevují nutričně vyvážená jídla s čerstvou zeleninou, maso pečené či dušené, lehčí přílohy apod. Jídla už se dnes vesměs upravují šetrně a díky tomu si zachovávají svou nutriční hodnotu, lépe chutnají, ale také dostatečně zasytí. Polotovary plné stabilizátorů a zvýrazňovačů chuti pomalu mizí. I takový klasický řízek s bramborovým salátem lze připravit zdravěji a šetrněji.

A k tomu za 30 korun. To skoro může vyvolat závist….

Ani doma si za takovou cenu neuvaříte. Všichni pociťujeme zdražování při nákupech jídla. A k tomu by měl od ledna 2021 fungovat stravenkový paušál. Řada lidí vůbec netuší, že se to vedle stravenek týká i jídelen. Vláda schválila, že místo podpory teplých jídel budou moci zaměstnavatelé dávat lidem nezdaněné peníze. Řada zaměstnanců si potom raději řekne o peníze místo dotovaného oběda. To bude znamenat, že v kantýnách skončí obědy za 30 korun, ale budou stát tržních 130 korun. Zaměstnanci tak na paušál ve výsledku výrazně doplatí.