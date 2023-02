Dnes podnikám jako dohazovačka, říká Katarína Hawken | E15.cz

Seznamování lidí může být práce na plný úvazek. Své o tom ví Katarína Hawken, která provozuje matchmakingovou agenturu a na svém kontě má řadu úspěšně seznámených párů. Ten první měl svatbu před osmi lety. Právě díky předchozím úspěchům ji loni oslovili tvůrci americké dating reality show Match Me Abroad, která bude mít premiéru v květnu. „Očekávám, že se potom zvýší poptávka po mých službách, a to hlavně díky tomu, že lidé pochopí, jak náročný je samotný matchmaking a kolik závazků, zkušeností a znalostí vyžaduje,“ říká Katarína Hawken.

Proč jste se rozhodla podnikat právě v této oblasti?

Vždy jsem chtěla dělat něco smysluplného, pomáhat lidem a současně „šéfovat“ sama sobě. Když jsem pracovala v personální agentuře, na schůzkách jsme s klienty často řešili jejich osobní život, svěřovali se mi. Vždy mě bavilo naslouchat lidem, pomáhat jim pochopit, jaká jsou jejich přání, a následně je i realizovat. Také mě baví lidi propojovat a učit je dovednostem, díky kterým mohou být jejich vztahy udržitelné. Kromě toho ráda vytvářím eventy včetně rituálů, jako jsou svatby, které pomohou vykrystalizovat esenci lidských nadějí a přání. Proto jsem dnes nejen dohazovačkou, ale také vztahovou poradkyní a svatební koordinátorkou.

Jak dlouho už agentura Find L'Amour funguje?

Oficiálně od roku 2014, neoficiálně už přes deset let. První pár, který jsem seznámila, měl svatbu v roce 2015.

Bylo složité takový byznys vybudovat?

Začátky byly náročné především z finančního a personálního hlediska. Přibližně po dvou letech nekonečné práce začaly přicházet první opravdové výsledky. Finančně jsem se stabilizovala, vybudovala aktivní týmy a sítě agentů v několika zemích, zkvalitnila svou databázi, přišly první svatby. Klienti za mnou stále více přicházeli sami, ať už na základě pozitivních doporučení svých známých, nebo některých mediálních výstupů. Hlavní výzvou bylo a stále je překonat nerealistická očekávání některých klientů a jejich přehnaný pocit vlastní hodnoty, nebo naopak nedostatek důvěry v to, že je někdo bude milovat.

Kde všude vaše agentura působí?

S podnikáním jsem začínala v Česku a na Slovensku. Nejdřív jsem se proto zaměřila na tyto trhy a také na cizince žijící ve střední Evropě. Později jsem začala budovat týmy ve Vídni, Mnichově, Londýně, Dubaji a Tel Avivu. V té době jsem hodně cestovala a navštěvovala klienty osobně. V roce 2019 jsem začala spolupracovat se svým manželem. Pracovní závazky spojené s péčí o Centrum Transformace a také s vedením a organizací našich kurzů mě nasměrovaly primárně zpět do Česka. Pořád však trávím v cizině zhruba polovinu roku. A ať už jsem tam pracovně, nebo na dovolené, nikdy si neodpustím „headhunting“ kvalitních lidí. Třeba před pár týdny jsem na dovolené na Maledivách nabídla spolupráci životaschopné a energické Němce z Mnichova, kde jsem zrovna potřebovala posílit obchodní tým. Díky kontaktům ve Spojených státech, Kanadě a západní Evropě se mi neustále hlásí hodně zájemců z těchto zemí a přibližně 50 procent mužských klientů dnes tvoří cizinci. Co se týče ženských klientek, z 80 procent jsou to Češky a Slovenky.

Plánujete rozšiřovat své služby i jinam?

V roce 2022 mě oslovila newyorská produkční agentura s tím, že by se mnou rádi natočili „dating reality show“ Match Me Abroad. Mým úkolem bylo najít účastníkům vhodného partnera či partnerku. Nebylo to jednoduché, protože tvůrci záměrně vybrali velmi specifické charaktery. Já mám ale výzvy ráda a vůbec nelituji, že jsem do toho šla. Premiéra je naplánovaná na květen 2023. Očekávám, že se potom zvýší poptávka po mých službách, a to hlavně díky tomu, že lidé pochopí, jak náročný je samotný „matchmaking“ a kolik závazků, zkušeností a znalostí vyžaduje. Připravuji se tedy na zvýšení svých kapacit a za těmi nejzajímavějšími klienty budu s manželem a synem i létat.

Jak váš byznys ovlivnila pandemie koronaviru? Zaznamenala jste nějaké změny?

Nejnáročnější byla první vlna pandemie, kdy lidé nevěděli, co bude, a omezovali osobní interakce. Zároveň byli opatrní i ve svých investicích. Řada lidí ovšem pochopila, že nalezení životního partnera není luxus, ale základní potřeba. Po druhé vlně se vše vrátilo do normálu. Řekla bych, že se lidé po dlouhých měsících izolace najednou zase chtěli potkávat a zájem o mé služby enormně rostl. Moji klienti jsou často zaneprázdnění a chytří lidé, kteří si váží svého času. Dobře si spočítali, že nemá smysl ztrácet čas na „dating appkách“ nebo v barech, a rozhodli se raději investovat do mé expertízy specialisty.

Agentura Find L'Amour není vaším jediným projektem. Čemu dalšímu se věnujete?

Věnuji se organizování svateb kdekoli na světě a také už čtvrtým rokem působím jako ředitelka Centra Transformace. Centrum Transformace je „retreat hotel“ v jižních Čechách, který před 14 lety úspěšně zrenovoval můj manžel John Hawken a dodnes tady spolu s řadou dalších učitelů, psychoterapeutů a facilitátorů působí. S manželem také organizujeme „retreat pobyty“ v dalších zajímavých částech světa, tento rok například v anglickém Cornwallu, na Krétě a na Bali. V neposlední řadě nabízíme jednotlivcům i firmám trénink povědomí o realitě vztahu s klienty a kolegy. Tento vztah nespočívá v neupřímné chvále amerického stylu, ale vyjadřuje opravdovou péči a zájem. Společně pak budujeme zákaznický servis, který má srdce.

Katarína Hawken (38)

Vystudovala žurnalistiku na Slovensku a v Dánsku, následně i MBA na Taiwanu. Pracovala nejen jako headhunterka v personální agentuře, ale také jako PR a marketingová manažerka v reklamních agenturách a pětihvězdičkových hotelech v Šanghaji, New Yorku a v Praze. Posledních 10 let provozuje matchmakingovou a seberozvojovou agenturu Find L'Amour, podniká jako vztahová konzultantka a svatební organizátorka a je ředitelkou Centra Transformace. Katarína je vdaná, žije v Praze se svým manželem a synem. Velkým zdrojem inspirace je pro ni cestování.