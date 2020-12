Manažer SAS Institutu: Umělá inteligence bude všude kolem nás | E15.cz

Vítejte v „novém normálu“. V době, která změnila naše vnímání světa a ekonomické a společenské chování, která má přímý dopad na všechna ekonomická odvětví. Zatímco jedni chřadnou, pro druhé je to neopakovatelná příležitost. A svou roli v tom může hrát i obor nazývaný AI.

Co dělat, aby vítězů nového normálu bylo co nejvíce, řešila i velká mezinárodní videokonference Beyond Tomorrow pořádaná letos na konci listopadu společností SAS. Přes 3500 odborníků, vizionářů a manažerů diskutovalo nad způsoby, jak s využitím analýzy dostupných dat a umělé inteligence zvládnout nové výzvy, které dnešní doba ovlivněná epidemií přináší. O tom, jaký byl letošní rok v oblasti analytiky a umělé inteligence, hovoří Petr Šlajchrt, ředitel společnosti SAS Institute.

Jak byste krátce zhodnotil letošní rok?

Události roku 2020 radikálně změnily tempo vývoje a urychlily změny. Pandemie měla dopad na všechny oblasti ekonomiky, neušetřila žádný sektor. Regionální restrikce, zákazy cestování, ale i dočasná přerušení dodavatelských řetězců zvýšily ve většině průmyslových odvětvích riziko ztráty zákazníků.

Naše obchodní, životní i společenské myšlení se kompletně změnilo. Restriktivní opatření nás všechny donutila jít novou cestou, což vedlo k výraznému zrychlení digitalizace. Více než tříleté strategické a plánovací fáze byly zkráceny na dny či maximálně týdny. Poskytovatelé zdravotní péče rychle přešli na telemedicínu, pojišťovny na samoobslužné posuzování škod, maloobchodníci na bezkontaktní doručování a banky na mobilní aplikace a internetové bankovnictví.

Dokázaly se firmy změněné situaci přizpůsobit?

Firmy letos čelily řadě strategických výzev a jejich rozhodnutí byla zásadní pro přežití krize a následné zotavení. V prvé řadě potřebovaly rychle analyzovat výkon své společnosti v různých scénářích. Digitalizace se doslova z minuty na minutu stala prioritou. Data, analýzy a řešení založená na umělé inteligenci začala hrát obrovskou roli při přizpůsobování se novému normálu.

To je oblast, které se věnujete. Jaká řešení jste firmám nabídli?

Společnost SAS, která už několik desítek let poskytuje nástroje na poli umělé inteligence, strojového učení, digitalizace i analýzy dat, ukazuje firmám cestu, jak mohou z moderních technologií benefitovat.

Analyzovat data dnes potřebuje každé odvětví – k řízení zákaznické komunikace, k zajištění bezpečnosti dat, k odhalování podvodů, k personalizaci reklamy, ke zvyšování efektivity výroby, k prediktivní údržbě průmyslových zařízení a tak dále. Snažíme se nejen poskytovat špičkový analytický software s umělou inteligencí, ale také pomáhat zákazníkům řešit obchodní problémy, automatizovat a digitalizovat. Tedy moderní řešení, která firmám umožní vytěžit maximum ze současné situace.

Řada lidí se obává, že rozvoj umělé inteligence povede k zániku mnoha pracovních míst. Jak se díváte na tuto problematiku?

Některá možná zaniknou, ale zároveň vzniknou nová, byť odlišná. Analýza dat s využitím umělé inteligence nám pomůže lépe spravovat osobní finance, lépe pečovat o zdraví, lépe řídit infrastrukturu měst, lépe učit děti, lépe spravovat věci veřejné. V dlouhodobém výhledu se můžeme bavit o vývoji interakce mezi člověkem a strojem, o komunikačních rozhraních mezi člověkem a strojem, o jejich přímém propojení či o univerzální umělé inteligenci.

Za dvacet let ale bude umělá inteligence s největší pravděpodobností nikoli samostatný obor, ale nedílná součást všeho kolem nás.

A jak vidíte další vývoj v nadcházejícím roce?

Přestože máme za sebou bouřlivý rok, který ovlivnil všechny jednotlivce a organizace odlišně z lidského i ekonomického hlediska, věříme, že všichni můžeme úspěšně převzít digitální přechod vynucený pandemií se správnou kreativitou, flexibilitou a přizpůsobením se novému normálu.

Věřím, že se správným plánováním a promyšlenými procesy dokážeme v roce 2021 najít řešení výzev našich stávajících i budoucích zákazníků.