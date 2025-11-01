Halloweenská rally může začít. Historicky dala temná část roku vydělat i čtyřnásobek léta
Halloween můžete stejně tak milovat jako zatracovat, obdobně flexibilní přístup ke statistikám ovšem zaujímat nelze. Tentokrát se pobavíme o těch s halloweenskou tématikou, která se propisuje i do světa investic.
Halloween totiž přináší každý rok zdaleka nejen porci příjemného mrazení v zádech. Dlouholeté statistiky výkonu akciových trhů mluví o Halloweenu jako o ideálním okamžiku pro nástup do akciových pozic. Vstoupit na trh právě nyní, zůstat přes zimu a zmizet na jaře v duchu sloganu Sell in May and go away je prý strategií, jak dostat z trhu nejvíce a omezit riziko plynoucí z celoroční expozice na akciových trzích.
Strategie je známá jako Halloween efekt nebo také „Sell in May and go away“ vychází z dlouhodobého pozorování, že americké akciové trhy dosahují výrazně lepších výsledků v období od listopadu do dubna než v měsících květen až říjen. Analýzy historických dat přitom ukazují, že tato sezónnost se u indexu S&P 500 objevuje už od poloviny minulého století.
Podle dat analytické společnosti CFRA tak například průměrný výnos indexu S&P 500 v období od listopadu do dubna byl zhruba 6,8 procenta ročně, zatímco od května do října index vydělal jen 1,6 procenta. Podobný závěr přináší i studie LPL Research, podle níž je právě období květen až říjen dlouhodobě nejslabší částí roku pro americké akcie, zatímco zimní a jarní měsíce přinášejí nejvyšší zisky.
Na druhou stranu, jak uvádí Investopedia, i když je letní období tradičně slabší, většina těchto měsíců je přesto zisková: zhruba dvě třetiny let mezi roky 1950 až 2025 dokázaly v od května do října vydělat. Jinými slovy, sezónní efekt existuje, ale pokud pro toto období nemáte pro peníze výnosnější využití než za 1,6 procenta za půl roku, není od věci na trhu zůstat i v této době. My si dnes ale halloweenský efekt kapku rozpitváme a podíváme se na to, jakým sektorům se v tomto období na základě dlouhých časových řad daří nejlépe a jaké konkrétní akcie na něm historicky dokázaly nejvíce vydělat.
Ve zkratce: od roku 1990 v USA sektory označované jako cyklické, především spotřebitelské zboží, průmysl, materiály a technologie burzovně výrazně převyšovaly trh v období od listopad do dubna, naopak teplejší měsíce poněkud paradoxně přály hlavně defenzivněji zaměřeným odvětvím, kupříkladu zdravotnictví či spotřebnímu zboží běžné spotřeby.
To dohromady vytváří potenciální celoroční strategii hovořící zhruba o tom, že dvakrát do roka by si investor mohl ve svém portfoliu příslušnými směry zarotovat a pokusit se tak zvýšit výnos. Pojďme se podívat, jak moc "halloweenské" sektory rostou během chladnější části roku a rovnou si zkusme říct i pět konkrétních nástrojů, které by z fenoménu mohly těžit. Namísto konkrétních akcií jsme v duchu sektorového přístupu dnes vybrali patero fondů ETF. Jako je opakování matkou moudrosti, pak diverzifikace je přece matkou bezpečí.
