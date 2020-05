Restaurace sepisují výzvu proti zániku stravenek | E15.cz

Čistokrevné výčepy se možná mají lépe. Ale tržby za jídlo se po částečném otevření dostaly zhruba na necelou polovinu stavu před krizí. Vyplývá to z dat zveřejněných společnosti Edenred, která je čerpá z plateb její kartou ve více než 20 tisících provozoven.

To znamená, že restaurace prodají zhruba za polovinu toho, co dříve. Přitom musí platit nájmy, energie, personál… Je to lepší než 15 až 20 procent při pouhém výdeji z okének. Ale pořád žádná sláva. Řada lidí se v současné situace bojí, nebo nemá peníze. Případně pořád ještě nechodí do práce a stravuje se doma.

„Nikdo neví, co bude. Zda se hosté vrátí, co se stane s cenami a podobně. Hlavně nás děsí, pokud vláda udělá nějaké kroky, které na nás znovu dopadnou. Jako třeba takzvaný stravenkový paušál, který zřejmě povede k úbytku hostů. Vyjádřil se proti tomu už skoro každý, ale neslyšel jsem, že by si třeba ministryně se skutečnými zástupci restaurací sedla za stůl a vše s nimi projednala. Jakoby se nás to netýkalo,“ říká například Jakub Šenekl, majitel restaurace Prosecco v Jičíně.

Vrátí se hosté?

Restaurace začaly sčítat ztráty z desetitýdenního nuceného uzavření. Provozovatelé se bojí, co bude dál. Zda nezdraží vstupní suroviny, budou-li schopni doplatit odložené odvody za zaměstnance a hlavně – zda se hosté vrátí ve stejné míře jako před uzavřením.

„Ještě dnes není zcela jasné, který podnik přežije a který bude muset zavřít. Proto jsou na místě všechny podpůrné programy a akce, které by sektoru gastro pomohly. Mohou pomoci i lidé, když budou svými návštěvami podporovat právě ty jídelny, hospody a restaurace, o které stojí,“ říká předsedkyně Správní rady Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS) Linda Nejezchlebová.

ProZAMS také stojí za výzvou proti zavedení paušálu, který podepsalo 500 provozovatelů více než dvou tisíc restaurací. Obávají se, že vyplácení hotových peněz namísto stravenek povede k poklesu ochoty lidí chodit na teplý oběd. Což povede ke zdražení jídel, uzavírání kuchyní a možná i hospod.

Signatáři výzvy se také vymezují proti Asociaci hotelů a restaurací (AHR), která zastupuje spíše hotely, a jejíž podporou paušálu akcentuje ministerstvo financí. „Vůbec nechápu, jak může AHR hovořit za všechny restaurace. Já nejsem členem této asociace a mám zcela odlišný názor,“ říká například Jaroslav Veselý z Restaurantů Zlatý Klas a Tradice v Praze na Smíchově.