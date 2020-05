Roušky už nebudou venku povinné (přehled změn od 25. května) | E15.cz

Česko čeká v pondělí výrazné uvolňování restrikcí. Lidé si budou moci na veřejnosti vyjít bez roušek, otevřou se vnitřní prostory restaurací či se budou moci konat hromadné akce do 300 osob. Poslední uvedená novinka však neplatí pro Karvinsko, kde se kvůli situaci v Dole Darkov od pondělí neruší ani zákaz návštěv v nemocnicích. Podívejte se na výčet změn, které v souvislosti s pandemií přináší 25. květen.

Do základních škol se vrací žáci prvního stupně. Docházka bude ale až do konce školního roku dobrovolná. Dominantní by podle ministerstva školství měla být stále výuka na dálku. Situace v různých školách se bude lišit.

Restaurace a hospody mohou v pondělí po víc než dvou měsících otevřít hostům své vnitřní prostory, které musely 14. března uzavřít kvůli šíření koronaviru. Znovuotevření doprovázejí přísná hygienická pravidla. Hosté i personál budou muset mít zakrytá ústa a nos, výjimka bude platit pro lidi u stolů při konzumaci jídla a pití. Stoly musejí stát dál od sebe, provozovatelé musejí bránit přeplnění vnitřních prostor.

Otevřít mohou i hotely a další ubytovací zařízení včetně těch nabízených přes platformu Airbnb.

Možný bude od 25. května také provoz alternativních taxislužeb, řidič i klient ale musejí mít roušky a doporučená je mezi nimi přepážka.

Všechny pobočky České pošty se vrací k běžné provozní době, která platila před zavedením opatření proti šíření koronaviru. Ruší se i časové rozmezí pro obsluhu klientů starších 65 let a držitelů průkazu ZTP. Na všech poštách bude také obnoven dřívější víkendový provoz.

Obnoví se návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, bude se ale měřit teplota Na návštěvu do nemocnice nebo domova seniorů budou moci přijít nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. Dál budou zakázány návštěvy u lidí v karanténě.