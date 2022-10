ZONER a Prosolar mění energetiku. Vyhlazují špičky a realizují úsporu ceny ve SPOTU | E15.cz

Země EU se ve snaze zmírnit dopady energetické krize dohodly na snižování spotřeby elektřiny ve špičce. Cílem je snížení o 5 %. Takto to na konci září roku 2022 jednotně schválily a oznámily evropské státy. Jak to ale bude proveditelné, zatím nikdo neprozradil. Na ochranu národa vláda zatím rozhodla o zastropování ceny elektřiny na 180 EUR za MWh.

Jak ale hledat řešení, a ne jenom plátat díry a zatěžovat rozpočty?

„Na prvním místě je potřeba, aby každá budova (areál) měla vlastní fotovoltaickou elektrárnu a vyráběla si část energie sama. V ZONERU již teď s 18 kWp FVE pokryjeme 6 % spotřeby a plánujeme rozšíření o dalších 48 kWp, čímž se dostaneme až na 24 %,“ sděluje Milan Behro, majitel společnosti ZONER a.s., která je jedním z největších poskytovatelů internetových služeb v Česku a na Slovensku.

Ale jak snížit odběrové špičky o 5 %?

Samozřejmě se nabízí řešení v určité hodiny energetických špiček vypínat spotřebiče energie. Ne u každého podnikatele to je možné. „Vypnout počítače a celé datové centrum ve špičkách mezi 7. až 10. hodinou dopolední a 17. až 20. večerní? Nemožné.“

Co s tím? „Řízení spotřeby energií řešíme již od roku 2018, kdy jsem potkal nekompromisního odborníka Vladana Marcalíka, majitele firmy Prosolar. Ten mě zasvětil do energetických problémů, které nastanou v příštích letech, a do jejich efektivního řešení. To jsme ještě ani jeden netušili, že ty problémy budou za 5 let 10x větší.“

Firma Prosolar je výhradní dodavatel systémů STORION od čínsko-německého výrobce AlphaESS. S širokou nabídkou produktů pokrývá jak rezidenční, tak podnikové potřeby, až po obří energetické systémy.

ZONER se v oddělení energetiky zabývá optimalizací systémů řízení energií (EMS) malých, středních i velkých firem již od roku 2018, nicméně až dnes v roce 2022 problematika vyrostla do ohromné důležitosti. Již tehdy si stanovili 2 hlavní cíle:

1. Vyhlazovat energetické špičky firmy.

2. Vyhlazovat špičky celého trhu.

Na základě průzkumu trhu vybrali nejvhodnější systém STORION T100 se 100kW AC měničem, 100kW DC měničem pro přímé připojení na fotovoltaické panely až 200kWp a 200kWh bateriovým úložištěm. STORION je hlavní prvek celého energetického systému, který je zachycen na titulní fotografii.

1. Systémy STORION již v základu umí běžet v režimu vyhlazování špiček, takže splnění prvního cíle bylo snadné.

2. Jak ale vyhlazovat špičky celého trhu? Jak bez spolupráce dodavatele energie vědět, kdy je špička a musí se aktivovat nevýhodné a drahé podpůrné zdroje energie? Našli jsme extrémně jednoduché řešení – prozradí ho hodinová cena elektřiny ve SPOTU na OTE.

Autor: ZONER software, a.s.

Pak v uvedené tzv. drahé hodiny systém staví do protisměru celému energetickému trhu, a dosahuje tak stabilizace spotřeby. „Jak je vidět na obrázku s dodávkou energie od našeho dodavatele, v tzv. drahé hodiny jsme omezili odběr.“

Autor: ZONER software, a.s.

„Toto řešení má navíc nespornou výhodu v tom, že dochází k úspoře ceny za spotřebu energie v rozsahu 7-10 % ročně. Kvůli vysokým cenám za elektřinu je návratnost investice přibližně 5 let, s probíhajícími dotacemi se sníží i na polovinu.“

Podobných systémů se na trhu bude objevovat více. Zde je na místě zdůraznit, že ne každé je tak dobré a funkční, jak dodavatel slibuje. „Musíte si dávat pozor na hlavní parametry bateriového úložiště, zejména: počet nabíjecích cyklů – nejméně 10 tisíc, záruka na minimálně 10 let, využitelná kapacita baterií minimálně 90 %, intenzita nabíjení 1C,“ upozorňuje Behro.

Firma Prosolar dodává systémy AlphaESS STORION a je největším dodavatelem jak rezidenčních, tak průmyslových řešení.