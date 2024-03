Elon Musk podal žalobu na firmu OpenAI, vývojáře chatovacího systému ChatGPT, a jejího generálního ředitele Sama Altmana. Tvrdí, že opustili původní misi firmy, kterou bylo vyvíjet umělou inteligenci (AI) ve prospěch lidstva, ne pro zisk, uvedla agentura Reuters.

Žaloba podaná ve čtvrtek pozdě večer uvádí, že Altman a spoluzakladatel OpenAI Greg Brockman původně Muska oslovili s plánem vytvořit neziskovou organizaci s otevřeným zdrojovým kódem. To znamená, že veškeré zdroje a technologie vyvinuté touto společností by byly volně dostupné a mohly by být upravovány, distribuovány a používány bezplatně veřejností. Nynější zaměření společnosti, kterou podporuje Microsoft, na zisk ale podle Muskových právníků tuto smlouvu porušuje. Právníci také upozornili, že OpenAI držela nejpokročilejší verzi svého modelu umělé inteligence GPT-4 v naprostém utajení.

OpenAI, Microsoft ani Musk na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovali.

Musk spoluzaložil OpenAI v roce 2015. V roce 2018 však odstoupil ze správní rady firmy. Musk vlastní výrobce elektromobilů Tesla, výrobce raket SpaceX a v říjnu 2022 koupil sociální síť Twitter, kterou později přejmenoval na X.

Altman byl loni bývalou správní radou OpenAI propuštěn. Rada uvedla, že se snaží bránit poslání společnosti vyvíjet AI, která je prospěšná lidstvu. O několik dní později se ale Altman vrátil a správní rada byla částečně obměněna. List Washington Post napsal, že OpenAI plánuje v březnu jmenovat několik nových členů správní rady.

ChatGPT se za šest měsíců od jeho uvedení na trh v listopadu 2022 stal nejrychleji rostoucí softwarovou aplikací na světě. Podnítil také spuštění konkurenčních chatbotů od společností Microsoft, Alphabet a řady začínajících firem, které využily zájmu o AI k získání miliard od investorů. ChatGPT je schopen do určité míry porozumět textu a generovat odpovídající výstupy na základě poskytnutých vstupů. Je využíván k různým účelům, včetně odpovědí na dotazy, poskytování informací, generování textů, tvorby obsahu a dalších aplikací. ChatGPT již kvůli jeho schopnosti vykonávat širokou škálu úkolů, od sumarizace dokumentů po psaní počítačového kódu, přijala řada firem.