Evropská unie začala vyšetřovat část telekomunikačních aktiv české skupiny PPF

Evropská komise zahájila hloubkové šetření navrhovaného prodeje části telekomunikačních aktiv české skupiny PPF v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku společnosti Emirates Telecommunications Group Company z emirátu Abú Zabí, která působí pod značkou e&. Komise má předběžné obavy, že společnosti e& mohla být poskytnuta státní dotace, která by mohla narušit vnitřní trh EU. Začátek šetření oznámila v tiskové zprávě.

Komise musí přijmout rozhodnutí do devadesáti pracovních dnů, výsledek by tak měl být známý do 15. října. Zahájení hloubkového šetření nepředjímá výsledek vyšetřování.

„Nařízení o zahraničních subvencích nám umožňuje řešit podporu narušující hospodářskou soutěž ze strany třetích zemí při nabývání podniků v EU,“ komentovala pravomoci komise její výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová, která je odpovědná za politiku hospodářské soutěže. Jde o první vyšetřování za využití nových pravomocí podle nařízení o zahraničních dotacích při akvizici. Dosud se pravidla státní podpory vztahovala pouze na vlády zemí EU.

Společnost e&, která je pod kontrolou státu a která byla dříve známá jako Etisalat, se loni dohodla, že zaplatí 2,2 miliardy eur (54,3 miliardy Kč) za převzetí kontrolního podílu v telekomunikačních aktivech PPF v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Předběžné vyšetřování podle EK naznačuje, že existují dodatečné indicie, že e& obdržela zahraniční subvence, zejména v podobě neomezené záruky od Spojených arabských emirátů (SAE) a půjčky od bank pod kontrolou SAE, které přímo usnadňují transakci. Takové dotace by mohly narušit vnitřní trh, zlepšit schopnost e& realizovat akvizici a konkurenční postavení sloučeného subjektu v EU do budoucna.

Zahraniční nabyvatelé majetku v EU nikdy předtím nepodléhali omezením podobným režimu státní podpory, jehož cílem je hlídat, zda členské státy neposkytly finanční výhody svým národním společnostem. Nařízení EU o zahraničních dotacích bylo přijato loni s cílem zajistit, aby podniky mimo unii také neměly při nákupu evropských aktiv nespravedlivou výhodu od bohatých vlád, jako je Čína.