Český národní pavilon na EXPO sází i na kvalitní světlo. Pomáhá vytvářet atmosféru
Nejen konstrukce a výzdoba, ale i osvětlení hraje důležitou roli v designu českého národní pavilonu na světové výstavě EXPO. Alespoň podle generálního komisaře české účasti Ondřeje Sošky. "Často si ani neuvědomujeme, že právě světlo je klíčem k vytvoření nezapomenutelné atmosféry," říká.
Dodavatelem veškeré světelné techniky je firmy ROBE, která na toto téma v pavilonu také uspořádala speciální akci. ROBE DAY se stala platformou pro prezentaci nejnovějších technologií a setkání s mezinárodními partnery. Japonsko, jako jedno z nejvýznamnějších světových center moderní technologie a kultury patří mezi cílové trhy společnosti v rámci indo-pacifického regionu.
“Rádi jsme se stali součástí českého pavilonu na EXPO 2025. Dodali jsme světelnou techniku české výroby s jasným účelem: aby připravované akce, eventy a kulturní vystoupení byly nezapomenutelným a kvalitním zážitkem pro všechny návštěvníky a hosty,“ říká komerční ředitel ROBE Lighting Josef Valchář Jr.
Technologie firmy v českém pavilonu oživila řadu významných okamžiků, od oficiálního otevření s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským, přes Národní den Česka za účasti prezidenta Petra Pavla a japonské princezny Takamado až po návštěvu krále Willema-Alexandra z Nizozemska. Silnou symboliku měla i světelná pocta Ukrajině, kdy se pavilon rozzářil v barvách její vlajky při návštěvě čtyř ukrajinských ministrů během Ukrajinského národního dne.
“Každý program v českém pavilonu díky světlu od ROBE získává zcela novou dimenzi,“ říká generální komisař české účasti Ondřej Soška.