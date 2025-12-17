Tesla spustila v Česku prodej ojetých aut. Nabízí pět let starý Model 3 za půl milionu
- Tesla se postupně chystá nabízet všechny své modely i v podobě ojetých vozů.
- Zatím prodává jen ojetý Model 3, který zároveň vystavuje ve svém showroomu v Průhonicích.
- Všechny ojeté vozy nabízené přímo Teslou musí splňovat přísná kritéria.
Tesla od listopadu prodává v Česku i ojeté vozy. Nabízí je přímo v showroomu v Průhonicích. Zatím je v nabídce jen několik vozů Modelu 3, ale postupně chce v Česku nabízet všechny své modely i v podobě ojetých aut. Jedinou podmínkou je splnění standardů programu Certified Pre-Owned.
„Čeští zákazníci nyní mohou využít náš program certifikovaných ojetých vozů (Certified Pre-Owned) a započítat proti koupi nového nebo ojetého vozu Tesla jakýkoli automobil – značky Tesla i jiných výrobců,“ říká Julian Ojala, který zodpovídá za komunikaci Tesly ve střední Evropě.
Zákazníci tedy mohou nechat u Tesly svůj automobil jakékoliv značky na protiúčet a koupit si posléze ojetou teslu za sníženou cenu. Aktuálně průhonický showroom nabízí například pět let starý Model 3 s nájezdem 107 tisíc kilometrů a dojezdem 409 kilometrů za cenovku přes půl milionu korun.
Ojeté vozy Tesla prodává už na většině svých evropských trhů, například v sousedním Německu prodává její autobazar mnohem více vozů. Nejlevnější v nabídce je čtyři roky starý Model 3 za zhruba 550 tisíc v přepočtu na koruny s vyzvednutím v Parsdorfu u Mnichova.
Vozy Tesla z druhé ruky mají omezenou záruku a často i zbytek původní tovární záruky podle stáří a nájezdu. Například standardní verze Modelu 3 má záruku osm let staří auta nebo do najetí 160 tisíc kilometrů podle toho, co nastane dříve.
Nabídka ojetého Modelu 3 českého zastoupení Tesly |
Program Certified Pre-Owned je soubor interních technických a administrativních kritérií, která musí ojetý vůz splnit, aby ho Tesla mohla prodávat jako „certifikovaný“. Musí projít vícebodovou technickou kontrolou, disponovat aktuálním oficiálním softwarem Tesly, mít jasnou historii. Tesla toleruje jen běžné známky opotřebení odpovídající stáří a nájezdu. Navíc zde není možné smlouvat o ceně jako u některých jiných autobazarů, stanovená cena ojetých aut je pevná.
Ceny ojetých tesel v USA i globálně letos klesaly, zatímco ceny ojetých aut všech značek podle studie automobilového serveru iSeeCars.com rostly. „Zatímco ceny ojetých elektromobilů se začínají stabilizovat, tradiční ojeté vozy znovu nabývají na hodnotě. Kombinace vysokých cen nových aut a obav z cel a jejich dopadu na budoucí hodnotu vozidel pravděpodobně vede k růstu krátkodobé poptávky jak po nových, tak po ojetých automobilech,“ všiml si výkonný analytik iSeeCars Karl Brauer.
Americká automobilka letos v prosinci uvedla na český trh nejlevnější novou teslu všech dob, a to nejdostupnější verzi modelu 3 Standard, která startuje na ceně necelých 900 tisíc korun. Základní výbava zahrnuje pokročilé funkce, jako adaptivní světlomety, dálkové ovládání klimatizace a možnost připojení autopilota za příplatek.