Ruský plyn v EU skončí nejpozději za dva roky. Maďarsko a Slovensko chystají žalobu
- EU schválila zákaz dovozu ruského plynu, nejpozději do podzimu 2027.
- Opatření se týká LNG i potrubního plynu, cílem je omezit financování války.
- Maďarsko a Slovensko jsou proti a chtějí zákaz napadnout u soudu.
Evropský parlament ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027.
Evropská unie tak chce připravit Rusko o prostředek, kterým financuje válku na Ukrajině a zároveň posílit energetickou nezávislost svých členských států. Pro dnes hlasovalo 500 europoslanců, 120 jich bylo proti a 32 se zdrželo.
S návrhem přišla Evropská komise letos v červnu, na jeho finální podobě se zástupci unijních institucí shodli na počátku prosince a členské státy ji podpořily před týdnem. Po dnešním souhlasu europoslanců je ještě třeba finální formální potvrzení Radou EU a zveřejnění v unijním věstníku.
Postupné ukončování dodávek
Zákaz dovozu ruského plynu začne pro krátkodobé smlouvy o dodávkách uzavřené před 17. červnem 2025 platit pro LNG od 25. dubna příštího roku a pro potrubní plyn od 17. června 2026. Pro dlouhodobé smlouvy na LNG začne zákaz platit od 1. ledna 2027.
U nejcitlivějších smluv, tedy dlouhodobých kontraktů na dovoz plynu potrubím, začne zákaz 30. září 2027, pokud členské země budou schopny zajistit své cíle naplněnosti zásobníků, nejzazší termín začátku zákazu dovozu plynu potrubím pak je od 1. listopadu 2027.
V říjnu představoval podíl Ruska na dovozu plynu do EU 12 procent, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 to bylo 45 procent, píše agentura Reuters. Mezi země, které stále odebírají ruský plyn, patří Maďarsko, Francie a Belgie. Evropská komise v této souvislosti příští rok navrhne ukončit dovoz ruské ropy a rovněž ruských jaderných paliv.
Proti věci se už dříve postavily Maďarsko a Slovensko, které stále odebírají ruský plyn i ropu. Při jednání ministrů energetiky EU na konci října ale jejich zástupce ostatní země přehlasovaly, pro schválení stačila jen kvalifikovaná většina. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó před pár dny prohlásil, že Budapešť a Bratislava zákaz dovozu ruského plynu napadnou u soudu.