Nový mrakodrap na Budějovické? Penta nastínila budoucnost dosluhujícího sídla České spořitelny
- Penta koupila na Budějovické budovu centrály České spořitelny.
- Zároveň se společnost Marka Dospivy dala dohromady s majitelem obchodního centra DBK.
- Buď přestaví stávající věžák, nebo postaví úplně nový mrakodrap.
Je to pár dní, co investiční společnost Penta představila své plány pro pražskou Florenc. Nyní poodhalila, jak naloží s nově nabytým pozemkem u stanice metra Budějovická. Skupina Marka Dospivy tam koupila centrálu České spořitelny, což zprostředkovala realitní kancelář Knight Frank, a chystá v rozvoji území postupovat také s majitelem DBK.
„Budějovická je strategické dopravní a obchodní místo Prahy, lokalita s mimořádným rozvojovým potenciálem. Samozřejmě vnímáme, že je to pro nás šance na výškovou budovu, která zatím v našem portfoliu v Praze chybí,“ říká výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil. Penta chystá několik mrakodrapů například v Bratislavě, nedávno představila také expanzi do Londýna, kde bude rovněž stavět hodně do výšky. V Praze by to mohlo být právě na Budějovické.
„Další stavební kroky na Budějovické budou předmětem soutěže, nebudeme proto nyní detailně komentovat náš záměr. Sedmdesát šest metrů vysokou centrálu České spořitelny v Olbrachtově ulici můžeme přestavět, anebo nahradit novou stavbou. V takovém případě vnímáme, že je to pro nás po zkušenostech v Bratislavě a nyní v Londýně příležitost na výškovou budovu také v Praze,“ říká Musil pro e15 s tím, že na Pankráci či právě na Budějovické v blízkosti metra mají výškové budovy stát.
O plánech Penty v Praze 4 se v podcastu Flow na e15.cz rozpovídal i obchodní ředitel Penta Real Estate Pavel Streblov. „Je to lokalita s mimořádným potenciálem,“ uvedl s tím, že společnost má v plánu místo zkulturnit. „Je důležité pojmout větší území velkoryse. Většinou se to vyplatí, jako například u Nuselského pivovaru,“ dodal.
Inspirací pro hlavní město může být přitom podle Streblova právě Londýn, kde pracují s nevyhovujícími budovami. „V Praze máme relativně hodně brownfieldů, kde se dá stavět, ale v nějaké fázi se budeme muset odvážit podívat i na budovy z osmdesátých nebo devadesátých let, které jsou morálně zastaralé. Může to být příklad i centrály České spořitelny, která se budovala jako hotel a postupně se předělala na kancelářskou budovu. Dnes je zastaralá nejen fasáda, ale i způsob vnitřního využití toho prostoru,“ vylíčil obchodní ředitel Penty s tím, že v takových případech je to příležitost pro radikálnější uchopení daného místa.
Chtěli jsme kupce, který pojme celé území
Podle Streblova by přitom stačilo, aby město povolilo u takových domů dostavět novou část, zvýšit tak zisk z prodeje či pronájmu budovy a zafinancovat nákladnou rekonstrukci. „Pokud město trvá na tom, že má v místě zůstat původní objem stavby, pak to v zásadě znemožní zásadní rekonstrukci udělat. Město pak přestane fungovat a dožívá,“ dodává.
Penta má nyní spoustu času na to, aby vymyslela, co přesně chce na Budějovické dělat. Česká spořitelna se má totiž ze svého současného sídla stěhovat až v roce 2028, kdy je termín dostavění nové centrály v projektu Smíchov City od Sekyra Group v Praze 5. Ta přitom budovu na Budějovické prodávala s cílem najít takového kupce, který dokáže uchopit potenciál celé lokality.
„České spořitelně vždy záleželo na tom, aby v lokalitách, kde působí, figurovala jako dobrý soused. Právě proto jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout se na prodeji s partnery, kteří mají bezprostřední zájem na dalším rozvoji území Prahy 4,“ komentoval obchod Filip Belant, jednatel společnosti NHQ, která je součástí Finanční skupiny České spořitelny.
Nové vstupy do metra
Plány skupiny se přitom nevztahují jen na centrálu největší české banky. Penta se totiž dala dohromady se společností Mat Corporation, která je majitelem obchodních center DBK, ale také štěrboholského Europarku. Území přitom budou řešit společně. „Primárně chceme společně s DBK rozvíjet celé území systematicky ve spolupráci s Prahou 4 a hlavním městem tak, abychom ho proměnili v moderní centrum, které bude dobře sloužit jak podnikání a službám, tak místním obyvatelům. Třeba i vylepšením ne zrovna komfortních vstupů do metra linky C,“ říká Musil.
Obrovský potenciál má přitom Budějovická právě i podle předsedy dozorčí rady DBK Jana Tlačbaby. „Dnes je Budějovická roztříštěná a přetížená dopravou. Vždy jsme počítali s tím, že území musíme vyřešit komplexně, ne jen jednotlivými zásahy. I proto jsme uzavřeli toto partnerství,“ uvedl Tlačbaba.
Transformace celého území má probíhat po etapách, a to na základě analýzy území a urbanistické studie, která vznikne.