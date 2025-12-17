Korejci zavřeli české herní studio a zrušili vývoj titulu, do něhož nasypali stovky milionů
- Brněnské Ashborne Games propouští a pražské studio Vector North, vlastněné korejským Kraftonem, bylo po investicích ve stovkách milionů korun zcela uzavřeno.
- Vector North, zhruba čtyřicetičlenný tým pracující na neoznámené multiplayerové hře Gold Rush, skončil dříve, než byl titul oficiálně představen, a jeho dokončení je nepravděpodobné.
- Uzavření studia zapadá do širších problémů Kraftonu.
Svět českého herního vývoje není jen o velkých úspěších typu Kingdom Come: Deliverance, občas se také nezadaří. Například brněnské studio Ashborne Games, které vytvořilo historický titul Last Train Home sledující osudy československých legionářů, muselo výrazně snížit stavy a nyní pro svého majitele v podobě severské skupiny Embracer dokončuje pokračování původem německé strategické série The Guild. Osud dalšího tuzemského studia vlastněného zahraničním investorem je ještě horší. Jihokorejský vydavatel zavřel kanceláře v Praze a spolu s tím zrušil vývoj připravovaného titulu, do něhož investoval poměrně značné prostředky.
Ukončena konkrétně byla činnost společnosti Vector North, která oficiálně vznikla začátkem roku 2023. Šlo o menší až střední tým čítající zhruba 40 lidí, kteří pracovali na doposud neoznámené hře Gold Rush. Majitelem a jediným investorem Vector North byl korejský podnik Krafton, který má v portfoliu nižší desítky podobných studií.
Krafton je ve světě relativně významný hráč. Skupina kromě jiného vlastní společnost PUBG Corporation, která vyvíjí mezinárodní hit PUBG, konkurenta Fortnite a dalších akčních her pro více hráčů.
