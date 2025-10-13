Český pavilon vzdává hold tomu legendárnímu z EXPO 1970 speciální výstavou. Dnes ji lze vidět naposled
Od uranového skla po maskota Reného – řada prvků letošní české účasti na EXPO 2025 v Ósace navazuje na úspěch československého pavilonu z roku 1970. Tehdy získal speciální cenu za architekturu a další prestižní ocenění si odnesla Laterna magika. Přestože se kvůli tehdejšímu režimu o těchto úspěších doma tolik nemluvilo, v Japonsku Češi bodovali na plné čáře.
Na tento odkaz navazuje i speciální výstava, připravená z darovaných a zapůjčených předmětů z osobních archivů dvou tehdejších japonských hostesek.
V červenci letošního roku navštívila Český národní pavilon Yōko Iwamura, která v roce 1970 působila jako hosteska československého pavilonu na světové výstavě v Ósace. Dorazila společně se svou dcerou a vnučkou – tu oblékla do své původní hosteskové uniformy, která je nyní součástí výstavy.
„Všichni v československém pavilonu byli velmi milí. Byli to skvělí lidé a získala jsem tam mnoho přátel. Prožili jsme spolu nádherný čas a vytvořili spoustu krásných vzpomínek,“ zavzpomínala Iwamura, která kvůli této návštěvě přicestovala až z Tokia.
„Pavilon se tehdy, pokud si dobře pamatuji, jmenoval Skleněný zámek. I dnešní český pavilon je stejně krásný. René Roubíček tehdy vytvořil Skleněný mrak a Jaroslava Brychtová Skleněnou řeku – myslím, že se vám podařilo znovu oživit ducha roku 1970,“ dodala paní Iwamura.
S úsměvem pak zazpívala i úryvek české lidové písně, kterou si tehdy s kolegy často zpívali: „Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj…“
Díky paní Iwamuře a její bývalé kolegyni Hiroko Uotě se podařilo výstavu dále rozšířit o vzácné předměty a osobní vzpomínky na československý pavilon. Součástí návštěvnické cesty je tak dnes expozice s původními propagačními materiály, poštovními známkami, odznaky či dobovými fotografiemi.
“Kvůli tehdejší politické situaci se o úspěchu československé expozice v tuzemsku nepsalo tolik, jak by zasloužila, a archivní materiály stále nejsou plně roztříděné. Díky vstřícnosti a důvěře paní Iwamury a paní Outy se však podařilo rozšířit archiv Kanceláře generálního komisaře a lépe zdokumentovat naši tehdejší účast,” říká generální komisař české účasti Ondřej Soška. Jedním z nejcennějších exponátů je právě kompletní uniforma, kterou paní Iwamura Kanceláři generálního komisaře darovala. Vystavena je spolu s doplňky, jako je šátek či deštník, vedle současné uniformy attendantů EXPO 2025.
Na odkaz EXPO 1970 odkazuje i současná prezentace České republiky v Ósace. Nejviditelnějším symbolem je maskot René, pojmenovaný po legendárním skláři Reném Roubíčkovi, autorovi slavného Skleněného mraku z roku 1970.
Stejně jako tehdy i dnes česká expozice představuje jedinečné mistrovství českého skla – prostřednictvím děl Ronyho Plesla a studia SIN, vytvořených patentovanou českou technologií Vitrum Vivum. I díky tomu zůstává český pavilon jedním z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších na EXPO 2025.