Teplárny Brno představí v Ósace projekt horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany. Bude měřit přes čtyřicet kilometrů
Horkovod, který má od roku 2032 zásobovat Brno teplem z jaderné elektrárny Dukovany, je naplánován na unikátní délku 42 kilometrů. Teplárny Brno tímto projektem hodlají zaujmout na světové výstavě EXPO v Ósace, kde jej představí v českém pavilonu.
Teplárny Brno zajišťují dodávky tepla, elektřiny, chladu a plynu pro více než 105 tisíc domácností a stovky institucí. Slouží jim k tomu rozvodná síť o délce 292 kilometrů. „Díky horkovodu z Dukovan a diverzifikaci zdrojů se Brno stane prvním velkým českým městem, které bude téměř nezávislé na fosilních palivech. To je příběh, který chceme sdílet i v Ósace," říká generální ředitel a člen představenstva Tepláren Brno Petr Fajmon, který projekt odprezentuje v českém pavilonu ve čtvrtek 25. září 2025.
„Japonsko a další státy regionu řeší podobné výzvy jako evropská města – vysokou hustotu osídlení, tlak na udržitelnost a dekarbonizaci,“ připomněl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Vedle projektu horkovodu chce společnost představit i své zkušenosti s využitím zbytkového tepla, přechodem na obnovitelné zdroje, inovace v oblasti e-mobility a Smart Cities nebo projekty zaměřené na udržitelnost včetně přechodu na biomasu. „Chceme ukázat, že i tradiční energetický obor může být nositelem inovací a veřejné odpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že české know-how má globální potenciál a naše zkušenosti, zejména v oblasti využívání odpadního tepla a decentralizované výroby mohou být přínosné nejen pro evropské, ale i asijské trhy,“ doplňuje Fajmon.
Teplárny jsou partnerem české účasti na světové výstavě. Do programu českého pavilonu se zapojují prostřednictvím odborných prezentací a networkingových setkání zaměřených na udržitelnou energii a smart cities. Jsou součástí městského energetického koncernu statutárního města Brna, který dále zahrnuje společnosti SAKO Brno a CDENT.