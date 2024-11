Ačkoliv brány EXPO 2025 se otevřou až 13. dubna příštího roku, originální, celodřevěný český pavilon už začíná nabývat konkrétní podoby. Koncem minulého týdne se dokonce podařilo osadit a upevnit balkony. „Měl jsem trošku strach, že budou cítit drobné vibrace. Přeci jen ta páka je celkem značná. Mám dobrou zprávu – všechny balkony jsou absolutně pevné a udrží i mě,“ napsal generální komisař české účasti Ondřej Soška do svého deníku.

Výběr z deníku budeme přinášet v našem speciálu EXPO 2025 (deník e15 a Czech News Center jsou mimo jiné partnery konferencí #road2expo).

Stavba pavilonu započala v polovině května. Přes léto generální dodavatel, japonská společnost Daisue, provedla přípravné práce a postavila základy.

Pátek 27. září 2024

„V úterý 17. září 2024 začali čeští montéři ze společnosti A2 Timber s přípravnými pracemi pro montáž dřevěné konstrukce – a dnes, po deseti dnech, úspěšně dokončili montáž prvního podzemního podlaží,“ zapsal si k tomuto dni Ondřej Soška (veškerý další text je složený ze zkrácených a upravených citací z jeho poznámek).

Český národní pavilon pro EXPO 2025 bude první a jedinou budovou svého druhu z dřevěných panelů bez použití ocelové konstrukce v Japonsku. Jednou z hlavních výhod moderních dřevostaveb je nejen jejich dlouhodobá udržitelnost, ale zejména rychlost a čistota výstavby – a my tuto efektivitu maximálně využíváme!

Montáž dřevěné konstrukce|Kancelář generálního komisaře

Pátek 4. října 2024

Tento týden od 28. září do 4. října 2024 montážní tým dokončil montáž nosné konstrukce suterénu, a ještě během minulého víkendu zakryl podlahy. V pondělí začal instalovat nosné stěny vnitřního jádra. Každý panel má hmotnost několika tun, ale z dálky to vypadá, jako by montéři pracovali s legem.

Rychlost práce překvapuje i naše japonské partnery. Moc našemu pracovnímu harmonogramu z počátku nevěřili a teď jsou překvapení nad rychlostí a efektivitou montáže dřevěných CLT panelů. Ačkoliv ve čtvrtek a pátek práci ovlivnil déšť a vítr, takže pánové nemohli několik hodin pracovat, postupuje se stále dle plánu. Naše unikátní stavba šetří nejen čas, ale díky použití CLT panelů přispíváme k dlouhodobé udržitelnosti a ukazujeme zlaté české ručičky v praxi.

Každý panel váží několik tun, ale z dálky to vypadá, jako by montéři pracovali s legem|Kancelář generálního komisaře

Pátek 11. října 2024

Stavba pokračuje podle plánu, i když nás minulý víkend mírně zpomalilo nepříznivé počasí. Druhá parta montérů ze společnosti A2 Timber intenzivně pracuje na dokončení vnitřního jádra budovy. V sobotu bude dokončena instalace podlahy v auditoriu a zajištění nosných prvků. V pondělí se montéři přesunou na vnější jádro.

Jak můžete vidět na fotografiích, montáž pavilonu zahrnuje značné množství spojovacích prvků – zhruba třikrát více, než by bylo potřeba v Česku. To je dáno přísnými japonskými normami pro odolnost proti zemětřesením. Bezpečnost návštěvníků a pracovníků je proto na prvním místě.

Generální komisař Ondřej Soška a oficiální maskot českého pavilonu René|Kancelář generálního komisaře

Pátek 18. října 2024

Vnitřní jádro je dokončené, stejně jako podlaha v auditoriu. Začala instalace vnitřních balkonů i vnějšího jádra. Tvar pavilonu tak získává zřetelnější obrysy. Je skutečně fascinující sledovat, jak se virtuální 3D model mění před očima v realitu. Česko-japonské týmy se i nadále soustředí na každý detail, aby byla zajištěna maximální kvalita celé stavby. Dřevěné CLT panely božsky voní českým lesem. Představují nejmodernější technologii dřevozpracovatelského průmyslu.

Dokončené vnitřní jádro|Kancelář generálního komisaře

Pátek 25. října 2024

Jak je vidět na záběrech z ptačí perspektivy, dřevěná konstrukce získává konkrétnější tvar a pavilon se již rýsuje do své finální podoby. Tento týden byly instalovány další části vnějšího obvodového pláště a na místě je už i výtahová šachta. V místě multifunkčního auditoria byla zahájena a pokračuje instalace vnitřních balkonů, které budou tvořit hlediště. Na ně pak bude připevněno 170 sedaček, z nichž bude možné sledovat nejen kulturní program, ale účastnit se i odborných konferencí.

Konstrukce vnějšího pláště|Kancelář generálního komisaře

Pátek 1. listopadu 2024

Stavební tým se zaměřil jak na dokončování vnějšího jádra budovy, tak na instalaci vnitřních balkonů. Přiznám se, že i když mě projektanti a statici ubezpečovali, že se balkony ani nehnou, měl jsem trošku strach, že budou cítit drobné vibrace. Přeci jen ta páka je celkem značná. Mám dobrou zprávu – všechny balkony jsou absolutně pevné a udrží i mě.

Instalace balkonů|Kancelář generálního komisaře

Jak bude výstavba pokračovat bude možné se dočíst každý pátek zejména na LinkedIn české účasti na EXPO 2025 a Twitter / X @expo2025czechia.