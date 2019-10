Aleš Michl v USA: Český průmysl si zahrává s recesí. Na úrokové sazby bych teď ale nesahal | E15.cz

V rámci semináře Bank of America Merrill Lynch v americkém Washingtonu vystoupil se svou řečí i člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Aleš Michl. Hlavním sdělením jeho řeči, bylo srovnání současné ekonomiky Česka s tou před finanční krizí v roce 2008. Připoměl také, že před deseti lety započalo globální hospodářské oživení. Komentoval také svůj pohled na úrokové sazby a strategii ČNB.

Člen bankovní rady ČNB ve svém projevu začal u HDP České republiky. Uvedl, že je nad úrovní roku 2008 o 19,6 procenta. „Ve druhém čtvrtletí 2019 navíc vzrostl o 2,8 procenta,“ doplnil Michl.

Větší prostor věnoval průmyslové výrobě. Pozitivní podle něj je, že při poslední finanční krizi, byla produkce v průmyslu o 17,2 procenta nižší, než nyní. „Za poslední tři měsíce však pozorujeme záporná čísla v růstu české průmyslové výroby,“ uvedl Aleš Michl ve své řeči a řekl, že si český průmysl zahrává s recesí. Připoměl také, že poklesla i míra nových zakázek a investiční aktivita.

Jako hlavní důvody horších výsledků českého průmyslu v posledních měsících vidí Michl v hospodářském zpomalení Číny a zmírnění globálního obchodu.

Nejnižší nezaměstnanost v Evropě

V roce 2008 činila míra nezaměstnanosti 4,6 procenta. O jedenáct let později je toto číslo na dvou procentech a z České republiky činí zemi s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě. „České ekonomice chybí pracovní síly, takže zpomalení nebo běžná recese by mohla být pro trh práce zdravá a mohla by zmírnit některé inflační tlaky,“ doplnil Michl.

Zmínil i podíl exportu českého zboží na celkovém světovém vývozu. Uvedl, že podíl exportního trhu se mezi 1. čtvrtletím 2008 a 2019 zvýšil z 0,97 procenta na 1,06 procenta. „Je zajímavé, že stejné číslo pro Německo kleslo z 9,51 procent na 7,88 procenta,“ doplnil Michl.

Sazby podržet

V roce 2017 začala z nulové hladiny mírně růst základní úroková repo sazba. „Tento rok jsme zvedli sazbu pouze jednou v květnu. Od té doby ji držíme na úrovni dvou procent. Inflace za srpen 2,7 procenta je sice nad naším inflačním cílem, ale stále v toleranci. Na listopadovém zasedání bankovní rady budu preferovat, aby sazba zůstala. Pak bude možné s ní hýbat kterýmkoliv směrem,“ poznamenal Michl.

Dále člen bankovní rady předpokládá, že poté, kdy vejde v platnost nový zákon o ČNB, tak budou mít bankéři volnější ruce pro takzvané kvatitativní uvolňování. „To by podle mého názoru lépe pomáhalo jako protikrizový nástroj než například umělé oslabování naší měny mezi lety 2013 až 2017,“ soudí Michl.