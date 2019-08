Analytici: investujte raději do akcií Microsoftu a zlata, než do amerických dluhopisů | E15.cz

Výnos dluhopisů americké vlády se splatností deseti let se dnes výrazněji dostal pod výnos krátkodobých dvouletých dluhopisů. Stalo se tak poprvé od roku 2007. To zapříčinilo i největší letošní propad amerických akcií u klíčového Dow Jones indexu. Ten odepsal v rámci středečního obchodování přes tři procenta. Jak by na to podle analytiků oslovených serverem E15.cz měli reagovat investoři?

Paradoxní situace na trhu amerických vládních bondů může podle mnoha expertů vést ke zpomalení americké ekonomiky a dokonce podnítit i globální recesi.

Současný propad na trhu s akciemi je pro potenciální investory nicméně příležitostí k novým nákupům. "Ti kdo akciím dlouhodobě věří, mohou využít nižších cen k tomu, aby si své portfolio upravili o nové nákupy," řekl analytik bankovní skupiny Unicredit Pavel Sobíšek.

Investovat nyní do akcií doporučuje i Tomáš Pfeiler z analytického oddělení společnosti Cyrrus. "Dluhopisy za tento rok měly vysokou výkonnost, nicméně už bych nedoporučoval do nich nadále investovat. Na druhou stranu bych investoval do akcií s dlouhodobým potenciálem, které jsou fundamentálně zdravé, tím mám na mysli něco tipu Visa nebo Microsoft. Část portfolia bych vložil do investičních certifikátů, které mají částečnou nebo úplnou garanci a jsou schopny nabídnout atraktivnější výnos, než dluhopisy a je zde i větší garance ve srovnání s akciemi," radí Pfeiler.

Propad výnosu desetiletých dluhopisů je podle Tomáše Vaníčka, stratéga v oddělení analýz bankovní skupiny J&T, signálem toho, že se investoři dost možná brzy uchýlí k ještě bezpečnějším aktivům. "Prozatím zůstává otazníkem, zda je situace signálem recese, obvykle to tak ale bývá. Investoři se přikloní k bezpečnějším vkladům, to znamená, že mají zvýšené vnímání rizika než za normálního stavu. Pokud se potvrdí výrazná recese, tak bych to výhledově vnímal i jako signál k investicím do zlato," popisuje Vaníček.

Sobíček vnímá propad desetiletých dluhopisů spíše jako náhodu a nikoliv jako alarmující událost, která by signalizovala něco zásadnějšího. "Myslím si, že je to pouze jeden z více ukazatelů recese. Je to spíše náhodou, že si akciový trh vybral zrovna tento ukazatel ke své reakci. Ale může to být spouštěč," uvedl.

Pfeiler souhlasí, že signál vývoje na výnosech amerických vládních dluhopisů už není tak směrodatný, jako býval dřív. "To souvisí především s uvolněnou měnovou politikou. To trošku rozostřuje kvalitu, kterou ten indikátor vysílá," upozorňuje Pfeiler. Administrativa Donalda Trumpa navíc podle něj spíše preferuje emise dluhopisů s kratší splatností. Vliv na vývoj celé věci má i politika úrokových sazeb americké centrální banky FED.

V minulosti, tedy například ve zmíněném roce 2007 trvalo několik měsíců, než na to, že investice s kratší dobou splatnosti, je výnosnější, než ta se splatností delší, zareagovala celá ekonomika. "Průměr je 20 měsíců od inverze, ekonomická recese není zcela bezprostřední záležitost," dodává Pfeiler.