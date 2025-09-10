Hubáčkova Creditas expanduje na Západ. Kupuje banky MeDirect a zdvojnásobí svou velikost
Banka Creditas dokončila akvizici bank MeDirect, které působí na Maltě a v Belgii. Získá díky tomu digitální finanční instituce, které obsluhují 155 tisíc klientů, spravují investice v objemu zhruba dvou miliard eur (48,7 miliardy korun) a mají bilanční sumu šest miliard eur (146 miliard korun). Banka Creditas o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Hodnotu transakce žádná ze stran nezveřejnila.
"Tento krok potvrzuje naši dlouhodobou strategii diverzifikace a rozšiřování působnosti mimo Českou republiku. Vstupem na bankovní trhy západní Evropy otevíráme nové příležitosti pro naše klienty i zaměstnance a posilujeme pozici skupiny Creditas v Evropě," uvedl k akvizici spolumajitel skupiny Creditas Tomáš Hubáček.
Podle generálního ředitele skupiny Creditas Jiřího Hroudy akvizice umožní nabídnout klientům v Česku, v Belgii i na Maltě širší portfolio služeb. "Naší ambicí je vybudovat silného evropského hráče, který dokáže propojit stabilitu a kapitálovou sílu Banky Creditas s technologickým know-how a mezinárodním zázemím MeDirect," doplnil.
MeDirect Bank je celoevropská digitální banka zaměřená na retailové bankovnictví a investiční produkty. Klientům nabízí portfolio spořicích a investičních produktů napříč evropskými trhy.
Skupina Creditas se v rámci transakce zavázala investovat do skupiny MDB, která je mateřskou společností MeDirect, dodatečný kapitál. Bude dál rozvíjet její klíčové aktivity.
Banka Creditas patří na českém trhu mezi středně velké banky. Má 250.000 klientů a bilanční sumu 200 miliard korun. Vznikla v roce 1996 jako 1. Třebíčská záložna. Do konce roku 2016 byla největší tuzemskou záložnou a od 1. ledna 2017 se stala bankou.
Banka Creditas je součástí skupiny Creditas, která kromě finančních služeb působí také v realitách, developmentu a v energetice. Skupina byla dosud aktivní kromě Česka také v Rakousku, na Slovensku a v Polsku, po současné akvizici se její působnost rozšiřuje do šesti zemí Evropské unie. Loni podle předběžných údajů vytvořila čistý zisk 4,05 miliardy korun, meziročně se zvýšil o 18 procent.