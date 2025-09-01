Hubáček má všechna razítka. Může převzít maltskou banku a vyrazit na Západ
Rodina miliardáře Pavla Hubáčka bude brzy provozovat banky v zahraničí. Evropská centrální banka schválila jeho akvizici maltské finanční společnosti MeDirect Bank, která působí hned na třech trzích. Miliardová transakce by podle společnosti MeDirect měla být dokončena během pár týdnů.
Hubáčkova bankovní skupina Creditas usiluje o MeDirect déle než rok. Čekání prodloužili regulátoři, protože transakci musely schvalovat regulační úřady Malty, Belgie i Evropská centrální banka. Nyní jí ale nic nebrání. „Akvizice je již zcela schválena,“ sdělila e15 mluvčí společnosti Creditas Lucie Brunclíková.
Podle Brunclíkové je primárním cílem akvizice expandovat do západní Evropy. Zároveň ale česká skupina vyhlíží i synergie. MeDirect Bank je úspěšná například v digitalizaci, její belgická dceřinka poskytuje pokročilé online investiční služby a spořicí produkty, čímž by se mohla inspirovat i česká banka. Kromě maltského a belgického trhu MeDirect obsluhuje Nizozemsko.
Hubáčkova bankovní divize se zdvojnásobí
Skupina se díky transakci stane mnohem robustnější. Dohromady má MeDirect Bank bilanci přes pět miliard eur, což je skoro stejné číslo, kterým disponuje současná česká Banka Creditas. Větší rozdíl je u počtu zákazníků. Zatímco MeDirect Bank obsluhuje zhruba 155 tisíc retailových klientů, Creditas jich má zhruba sto tisíc více.
MeDirect je nyní provozně sice někde kolem nuly, jak dříve pro Seznam Zprávy prozradil šéf investiční skupiny Creditas Jiří Hrouda, její vlastní kapitál ale není zanedbatelný. Podle Brunclíkové dosahuje zhruba 250 milionů eur, v přepočtu přes šest miliard korun.
„Hodnota banky s takto vysokým vlastním kapitálem se v našem regionu počítá v miliardách korun,“ řekl zdroj z fúzí a akvizic, který si nepřál být jmenován.
Magazín e15, který tento týden přinesl aktualizovaný žebříček jmění českých miliardářů, Hubáčkovu skupinu ocenil na 24 miliard korun. Kromě finančnictví se věnuje také energetice a developmentu.
V energetice Hubáček s rodinou provozuje zejména lokální distribuční sítě. Současně ale vyrábí energie ve třech teplárnách – v areálu Liberty, na Slovensku a v Kutné Hoře. V developerském segmentu je jeho vlajkovou lodí projekt v Letňanech. V části areálu po bývalém výrobci nákladních vozů Avia chce postavit 1200 bytů za celkem šest miliard korun. Hubáček rovněž vlastní ikonický karlovarský hotel Grandhotel Pupp.