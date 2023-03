Bankovní krize jako trest za éru levných peněz. Lehmanovský odkaz přežívá, | e15.cz

Největší záchranná akce americké centrální banky od roku 2008. Brutální cenový otřes státních dluhopisů, který investoři nezažili taktéž dlouhých patnáct let. Do třetice všeho zlého pak největší objem bankovních aktiv v trapu od pádu neslavné legendy z Wall Street jménem Lehman Brothers. Letošní březen udělal v mnoha ohledech nejvíce od velké finanční krize pro to, aby investoři i široká veřejnost uvěřili, že svět stojí na prahu další bankovní katastrofy. Finanční svět nicméně jen vystavil účet centrálním bankám za letitou a takřka bezuzdnou politiku levných peněz.