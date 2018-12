Koučink, změna herního systému bez střídání, taktický vhled do zápasu. To jsou aspekty, které teplický kouč Stanislav Hejkal nejvíc oceňuje na Zdeňkovi Ščasném, kouči Sparty, pod kterým mnoho let pracoval v roli asistenta. V neděli se poprvé jako hlavní trenér postaví proti němu. „Ale přehnaný respekt nedopustím. To ne,“ říká v rozhovoru pro deník Sport.