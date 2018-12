Centrální banka drtí regulacemi hypoteční trh | E15.cz

Hrozí klimatická katastrofa a už to nemůžeme dál ignorovat. Aktivistka a sociální geografka Michaela Pixová tvrdí, že lidé by měli zásadně změnit svoje chování. Třeba přechod na obnovitelné zdroje energie je podle ní naprosto reálný. Sluneční energie by k nám mohla téct ze Sahary. Problém je taky v neudržitelném konzumním způsobu života. Každý by prý chtěl žít jako král, ale planetu máme jen jednu a hrozí, že naše děti na ní nebudou moct žít.