Češi propadli rekordně levným spotřebitelským úvěrům. Kreditky už tolik netáhnou | E15.cz

Zájem o kreditní karty v tuzemských domácnostech klesá, ale o to více si půjčují od bank na spotřebu. Ke konci května tak podle dat České národní banky vystoupil objem spotřebitelských úvěrů na rekordních 222,6 miliardy korun. Větší objem neměly tuzemské banky nikdy rozpůjčován.

„Jedním z důvodů je rostoucí ekonomika a bezstarostnost klientů. Žít na dluh začíná být i v našich končinách běžnější,“ uvádí Roman Lux, odborník poradenské firmy Deloitte na finanční sektor.

Ekonomika stále svižně roste, což se projevuje v rekordně nízké nezaměstnanosti a stále vysokém růstu mezd. „S růstem příjmů roste i schopnost splácet půjčky. Průměrná výše půjček u zákazníků bank proto dlouhodobě roste a do budoucnosti se dá očekávat pokračování tohoto trendu,“ dodává analytik Finlordu Boris Tomčiak. Kromě objemu úvěrů letos rostly také objemy nově poskytnutých „spotřebáků“.

Dobrá kondice hospodářství ale není jediným důvodem, proč spotřebitelské úvěry zažívají skvělé časy. „Rostoucí poptávka je zároveň silně povzbuzena marketingovými nabídkami bank,“ zdůrazňuje Lux.

Efekt nových hráčů

Zájem spotřebitelů o půjčky se zvyšuje od roku 2015. „Vnímám to jako efekt zostřujícího se konkurenčního boje, který přišel s nástupem nových bank,“ upozorňuje Jan Kruliš, jenž má v Moneta Money Bank na starost spotřebitelské úvěry.

Příchod menších bank, jako jsou Air Bank či Equa bank, se promítl také do vývoje úroků ze spotřebitelských úvěrů. Ty jsou rekordně nízké, když u nových obchodů dosahují průměrně 8,31 procenta. „Zvláště u vyšších úvěrů klienti často srovnávají více nabídek a vybírají si tu nejvýhodnější i v případě, že ji neposkytuje banka, u které mají svůj běžný účet,“ doplňuje manažer ČSOB Jan Kiška. Cena peněz začala rychleji klesat právě před čtyřmi lety.

Spotřebitelské úvěry jsou na rekordních hodnotách.Autor: E15

Výhodná konsolidace

Boj o zákazníka navíc přinesl novou nabídku bank na konsolidaci půjček do jednoho úvěru, ale s nižší sazbou. To mělo nepříznivý dopad například na kreditní karty, ale půjčkám na spotřebu to naopak pomohlo.

„Klientům bank se vyplatí konsolidace půjček do jednoho spotřebitelského úvěru. Konkurence mezi bankami tlačí úrokové sazby dolů,“ popisuje Tomčiak s tím, že ještě letos by se sazba mohla dostat pod osm procent.

Banky přitom dál očekávají solidní zájem o půjčky na pořízení auta, vybavení bytu a na další zboží. „Klienti ČSOB využívají úvěrové produkty velmi hojně,“ popisuje Kiška. Solidní růst pozoruje rovněž Moneta Money Bank.