České a slovenské UniCredit Bank letos stoupl čistý zisk
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 347 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 8,62 miliardy korun, což je o 2,2 procenta více než před rokem. Vyplývá to z informací, které ve středu zveřejnila mateřská společnost banky.
Objem vkladů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o šest procent na 638,2 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 3,7 procenta na 611,3 miliardy korun, vyplývá z oznámení.
Čisté výnosy z poplatků a provizí banky meziročně stouply koncem září o 16,2 procenta na 5,78 miliardy korun, čisté úrokové výnosy klesly o 1,5 procenta na 11,7 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky klesl o 0,8 procenta na 11 miliard korun.
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.