Rozmach asijských ekonomik láká řadu globálních kolosů, aby přemísťovaly svá ústředí do asijských velkoměst. Nejčastěji míří do Hongkongu a Singapuru. Do jedné z těchto megapolí se přesune i část ústředí české finanční skupiny, která úspěšně expanduje v Asii a to zejména v Číně.