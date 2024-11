ČNB nechala hypotéky tak, jak jsou. Banky jsou připravené na krizi

„Hypoteční trh postupně oživuje a zároveň pozorujeme obnovení růstu cen obytných nemovitostí, riziko nadměrného růstu hypotečních úvěrů však prozatím zůstává nízké. V těchto podmínkách považujeme za účelné ponechat nastavení ukazatele LTV na stávajících hodnotách,“ řekla členka bankovní rady Karina Kubelková.

Korekce cen nemovitostí z loňského roku je podle Kubelkové překonána a nadhodnocení nemovitostí se přestalo snižovat. Bankovní rada předpokládá, že nemovitosti budou zdražovat i v příštím roce. „Důvodem je růst příjmů domácností a pokles sazeb u hypotečních úvěrů,“ řekla Kubelková.

I přes oživení hypotečního trhu ale podle ČNB nevznikají v českém finančním sektoru systémová rizika. Není proto v současnosti nutné obnovovat účinnost zbývajících limitů pro poskytování hypoték, které ČNB v minulosti deaktivovala, řekla Kubelková.

ČNB začala uvolňovat pravidla pro poskytování hypoték v minulém roce. Od loňského července zrušila povinnost pro banky uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI). Od začátku letošního roku banky nemusí uplatňovat ani limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI).

Banky jsou podle zátěžových testů odolné vůči nepříznivému vývoji

Banky jsou podle zátěžových testů České národní banky odolné vůči nepříznivému ekonomickému vývoji. Testy se zaměřily na klimatická rizika včetně toho, jaký dopad bude mít ústup od fosilních paliv a případné dražší energie. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali představitelé ČNB při zveřejnění Zprávy o finanční stabilitě.

"Výchozí pozice bankovního sektoru pro zátěžový test je příznivá. Především jeho ziskovost a kapitálové rezervy napomáhají vstřebat déletrvající hypotetické šoky působící na nefinanční podniky a domácnosti v souvislosti s testovanými klimatickými riziky,“ uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

V nepříznivém scénáři by ekonomika upadla do dlouhé recese, což by vedlo ke značným úvěrovým ztrátám a banky by pro udržení stanoveného kapitálu musely využít část svých rezerv. "V hypotetickém nepříznivém scénáři by bankovní sektor plnil regulatorní kapitálové požadavky, dopad do kapitálového vybavení bank by však byl výrazný. Velký nárůst úvěrových selhání a dlouhodobé oslabení ziskovosti by si vyžádaly vedle uvolnění proticyklické kapitálové rezervy i využití dalších kapitálových rezerv," řekl Holub.

Banky mají podle něj dostatečné rezervy. Kapitálová vybavenost bankovního sektoru zůstává vysoká a odpovídá průměru EU. Banky jsou také dobře připravené na případné likviditní šoky, uvedl. Plní všechny požadavky na kapitál i likviditu s dostatečnou rezervou, což dále posiluje jejich stabilitu, podotkl.