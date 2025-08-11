Trump a Putin na Aljašce: Termín summitu, účast Ukrajiny a co od setkání čekat
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin se setkají na Aljašce. Summit bude zaměřen na možné urovnání „krize na Ukrajině." Podle informací agentury Bloomberg a CNN se USA a Rusko připravují na dohodu o příměří, která uzná ruské teritoriální zisky v Donbasu a na Krymu. Jaký bude výsledek? Může summit na Aljašce znamenat konec války na Ukrajině? Jaké jsou možnosti a politické důsledky pro Ukrajinu? A bude na setkání přítomen i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj?
Kdy bude summit Trump - Putin na Aljašce?
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se sejde s ruským prezidentem Vladimirem Putinem 15. srpna na Aljašce. Termín potvrdil i poradce Kremlu Jurij Ušakov.
Proč Aljaška?
Putinův vlivný poradce pro zahraniční věci, Jurij Ušakov, uvedl, že Aljaška je „zcela logickým“ místem pro summit, jako by přelet přes Beringův průliv, který odděluje obě země, byl jen pětiminutový výlet. Vzdálenost mezi pevninami USA a Ruska sice činí necelých 90 kilometrů, ale let z Moskvy do Anchorage, největšího města Aljašky, trvá přibližně devět hodin. I pro Trumpa, který cestuje letadlem Air Force One z Washingtonu, to bude trvat necelých osm hodin. Aljaška je místem vzájemné nepohodlnosti, což naznačuje, že v této volbě mohou hrát roli i jiné faktory.
Pro ruského vůdce je Aljaška především bezpečným místem pro návštěvu. Putin je stále hledán Mezinárodním trestním soudem, který ho obvinil z válečných zločinů souvisejících s nuceným deportováním dětí z Ukrajiny do Ruska v březnu 2023. Tento válečný tribunál sice vydal zatykač na Putina, ale ani Rusko, ani USA ho neuznávají. Navíc po cestě není nutné přelétat žádné nepřátelské země. Cesta kolem severního pólu pravděpodobně nepřinese neočekávané potíže, které by mohly učinit cestu komplikovanou.
O čem bude summit na Aljašce?
Putin a Trump se během nadcházejícího summitu zaměří na možnosti dosažení dlouhodobého urovnání „krize na Ukrajině“. Ruští a američtí představitelé se v následujících dnech pustí do příprav summitu, přičemž Ušakov upozornil, že tento proces nebude jednoduchý.
Agentura Bloomberg již dříve informovala, že Washington a Moskva vyjednávají o dohodě o příměří v rusko-ukrajinské válce, která uzná ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva má také zájem udržet poloostrov Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem.
Trump v pátek v Bílém domě hovořil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“. Od svého lednového návratu na prezidentský post se Trump snaží obnovit vztahy s Ruskem, které jsou na historickém minimu, a ukončit ruskou invazi na Ukrajině. Ve svých veřejných vystoupeních se střídá mezi obdivem k Putinovi a ostrou kritikou na jeho adresu.
Může summit na Aljašce znamenat konec války na Ukrajině?
Podmínky pátečního summitu výrazně nahrávají Moskvě a není překvapením, že Putin po měsících neúspěšných jednání přivítal tuto příležitost. Analýza CNN naznačuje, že je těžké si představit, že by z bilaterální schůzky vzešlo řešení, které by pro Ukrajinu nebylo zničující.
Rusko by mohlo brzy zcela obklíčit dvě klíčová města v Doněcké oblasti – Pokrovsk a Kosťantynivku – včetně ukrajinských jednotek, které je brání. Kyjev by se jich teoreticky mohl vzdát, aby ušetřil síly pro nadcházející měsíce bojů. Zbytek Doněcké oblasti, zejména Kramatorsk a Slovjansk, by se pak ocitl v ještě horších podmínkách. V těchto městech žijí tisíce civilistů.
Co by Kyjev mohl získat zpět v rámci „výměny“, o níž mluví Trump? Možná pouze malé úseky pohraničních oblastí v Sumské a Charkovské oblasti, které jsou nyní pod ruskou kontrolou a které Moskva označuje za „nárazníkovou zónu“.
Takový výsledek by představoval velkou výhru pro Putina, který by k dosud obsazeným ruským územím přidal i části Donbasu, tedy Doněckou a Luhanskou oblast, které ruské síly nedokázaly ovládnout ani od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Agentura Reuters upozorňuje, že Ukrajina dala najevo flexibilitu při hledání způsobů, jak válku ukončit. Přijmout však ztrátu přibližně pětiny území by bylo pro Zelenského a jeho vládu nejen velmi bolestivé, ale i politicky složité.
Akceptuje Ukrajina ztrátu území?
Zatím není jasné, jestli je Moskva připravena vzdát se jakéhokoliv území, které nyní okupuje. Kyjev dosud podle Bloombergu dával najevo, že ruskou okupaci a anektování svého území nepřijme.
Hlavním cílem je příměří – i to je však málo pravděpodobné. Putin dlouhodobě tvrdí, že okamžitý klid zbraní, o nějž žádají USA, Evropa i Ukrajina, je nemožný, protože je podle něj třeba nejprve vyřešit „technické otázky“ včetně logistiky. Sotva se dá čekat, že svůj postoj změní právě teď, kdy má na východní frontě převahu.
Bude mít na setkání zástupce Ukrajina? Přiletí Zelenskyj?
Ačkoli se Trump zdá být teoreticky otevřený účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, je těžké si představit, že by Putin byl tak vstřícný. Podle NBC News Bílý dům přímo zvažuje, že ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pozve. „Diskutuje se o tom,“ citovala stanice jednoho z lidí seznámeného s obsahem jednání.
Setkání bude prvním osobním kontaktem mezi ruským a americkým prezidentem od roku 2021, kdy se Putin sešel s tehdejším americkým prezidentem Joem Bidenem v Ženevě.
Co říká Zelenskyj k summitu na Aljašce?
Zelenskyj v reakci na plánovaný rusko-americký summit zdůraznil, že jakékoliv řešení konfliktu s Moskvou bez Kyjeva bude řešením proti míru. Ukrajina podle něj nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území a dodal, že Ukrajinci svou zemi okupantům nevydají. Podle ústavy je ukrajinské území v rámci stávajících hranic nedělitelné a nedotknutelné.
Jaká je role EU?
Evropští činitelé se vyjadřují spíše skepticky, protože se obávají, že to je další Putinova zdržovací taktika a způsob, jak se vyhnout rozsáhlým americkým sankcím, které Trump avizoval.
Evropa se zároveň obává opakování neúspěchu britského premiéra Nevilla Chamberlaina, který v roce 1938 nedokázal čelit nacistickému Německu. Hrozí, že i tentokrát se „kus papíru“ podepsaný Kremlem ukáže jako bezcenný – Moskva by mohla příměří využít jen k přeskupení sil před další ofenzivou.
